Пт, 9.10.2020
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На ТНТ стартует новый сезон Comedy Club: о масочном режиме, нефти, музыке и картошке

ФОТО: ТНТ

Пять месяцев Comedy Club не снимал новые выпуски. Пять месяцев ты не смотрел самое классное шоу в мире (мнение, конечно, предвзятое, субъективное). Все это время резиденты не отдыхали на Лазурном берегу Анапы и не гоняли на кабриолете по Золотому кольцу, а работали, придумывали, разгоняли и шутили. О масочном режиме и политике, вирусе и чиновниках, спорте, экономике, нефти, музыке, разводе Харламова и картошке. Короче, обо всем. Обо всем этом в новом сезоне.

Марина Кравец призывает: «Друзья! Новый сезон Comedy Club! Мы с парнями будем шутить и сами смеяться!.. Но, надеюсь, не только мы, но и зрители тоже! Обязательно смотрите по пятницам на ТНТ! Кто не будет смотреть – это останется на вашей совести!»

Новые гости. Новые эксперименты. Новые каверы.

Новые номера, для одного из которых даже понадобится вертолет (интрига)...

Смотри с 9 октября по пятницам в 21:00 на ТНТ! Для радости глаз, счастья ушей, аплодисментов рук.

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