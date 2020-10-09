«О любви, которой больше нет»: Бузова выпустила новую песню, и, кажется, она намекает на расставание

У Ольги Бузовой появился новый трек — «Ненормальный вайб». Песня вышла 9 сентября. Композицию девушка посвятила достойному выходу из отношений.
— написала Бузова в Instagram, пишет NEWS.ru.
Кроме того, певица посоветовала не оставаться вместе, если «вам плохо».
Также Бузова подчеркнула, что песня о любви, которой больше нет. Но исполнительница обнадёжила подписчиков, что новое чувство «придёт совсем скоро», ведь она об этом знает.
Не первый месяц ходят слухи о расставании Бузовой со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Однако в начале октября исполнитель опроверг эти слухи.