Пт, 9.10.2020
73-летняя целительница из Эстонии поведала о страшном недуге Ольги Бузовой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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«О любви, которой больше нет»: Бузова выпустила новую песню, и, кажется, она намекает на расставание

Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

У Ольги Бузовой появился новый трек — «Ненормальный вайб». Песня вышла 9 сентября. Композицию девушка посвятила достойному выходу из отношений.

«В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь всё усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений и уметь ставить точку»,

— написала Бузова в Instagram, пишет NEWS.ru.

Кроме того, певица посоветовала не оставаться вместе, если «вам плохо».

Также Бузова подчеркнула, что песня о любви, которой больше нет. Но исполнительница обнадёжила подписчиков, что новое чувство «придёт совсем скоро», ведь она об этом знает.

Не первый месяц ходят слухи о расставании Бузовой со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Однако в начале октября исполнитель опроверг эти слухи.

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