«Внедрение в семью»: фотограф Пугачевой поделился кадром юного Галкина в боулинге с Киркоровым

А сейчас я представляю вам мой исторический кадр: внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. Место действия — Сочи. История, леденящая кровь,

- подписал кадр Роман Родин.

«Какая фотография! Никогда не видели. Будем с нетерпением ждать вашего эфира», «Ой, какие они здесь классные. И совсем еще молодые», «Кто бы что не говорил, а за Филиппа очень обидно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров сам познакомил Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Это случилось на «Славянском базаре» в Витебске в начале двухтысячных годов. Позже он в шутку, а, возможно, и всерьез говорил, что жалел об этом.