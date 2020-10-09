«Приезжайте снимать побои»: Татьяна Овсиенко вышла на связь после слухов об избиении мужем

«Весь день смеялась и продолжаю», — бодрым голосом отвечает на звонок «СтарХита» Овсиенко. — Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую».

Уже неделю певица вместе с мужем Александром, тем самым, который ее, якобы, бьет и спаивает, отдыхает в Крыму. Приехали сюда на машине (которую, по слухам, продали) из Москвы: купаются, гуляют по окрестностям, занимаются спортом. «С одним автомобилем мы действительно расстались, — смеется артистка. — Но он был очень древний. Есть еще два, так что можно не беспокоиться».

Свое исчезновение с радаров шоу-бизнеса Татьяна объясняет просто — с середины марта она села на самоизоляцию и почти нигде не появлялась. Как и большинство ее коллег по цеху. Вся разница в том, что другие звезды — активные пользователи социальных сетей, каждый их шаг можно отследить в Инстаграм, а Овсиенко же такая публичность не доставляет удовольствия.

Пара прекрасно проводит время в Крыму

«Мы все вместе проводили время дома, в квартире на Ленинском: я, Сашка, сестра, ее сын. До коронавируса с нами еще и моя мама была, здорово помогала по хозяйству, но потом вынужденно уехала в Киев — у нее умер брат, потом следом племянник».