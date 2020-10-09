The Sun: Алина Кабаева перестала появляться на публике после слухов о рождении близнецов

Спортсменка, которую неофициально связывают с президентом России Владимиром Путиным, перестала появляться на публике после слухов о рождении двойни прошлой весной.

В последний раз гимнастка выходила в свет в 2018 году, когда якобы находилась на втором месяце беременности. Затем, по неподтвержденным данным, она родила двух мальчиков-близнецов в одной из клиник Москвы.

The Sun публикует снимок Кабаевой, на котором видно, что спортсменка пытается скрыть живот под просторным платьем. Когда был сделан снимок, не уточняется.

На снимке явно видно, что Кабаева беременна ФОТО: The Sun

Британское издание высказывает опасения по поводу пропажи Кабаевой. При этом со ссылкой на свой источник в Москве The Sun отмечает, что Владимир Путин является очень замкнутым человеком, который «годами скрывал двух своих взрослых дочерей». «Даже сейчас, хотя он иногда говорит о них, он никогда не называет их. Если Алина родила ему детей, то ее скрытие могло бы быть одним из самых сильных намеков на это. Он одержим безопасностью своей семьи », – цитируют журналисты собеседника.

Напомним, что после ухода из большого спорта Алина Кабаева стала депутатом Госдумы от партии власти. После этого она заняла пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», общественный совет которого она возглавляла в течение 6 лет.

О возможном романе Кабаевой и президента России впервые начали говорить в 2008 году, но никаких подтверждений этой информации до сих пор нет.

Официально о личной жизни Владимира Путина известно, что в 1983 году он женился на Людмиле Шкребневой, которая родила ему дочерей Марию и Екатерину. В 2013 году пара заявила о разводе.