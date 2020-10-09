«Лицо не двигается»: Апину перестали узнавать

Исполнительница хита «Электричка» злоупотребляет процедурами красоты, считают в Сети, пишет ytro.ru.
Алена Апина стала новой участницей музыкального шоу Максима Галкина. Звезда 1990-х пришла на съемки в кислотно-розовых лосинах и свободной футболке черного цвета. Однако поклонники артистки не сразу признали в ней исполнительницу хита "Бухгалтер".
Еще одним героем программы стал Даня Милохин – певец и звезда популярной среди молодежи соцсети "ТикТок". Блогер вместе с ведущим и певицей записали танец под хит Апиной "Леха". Галкин опубликовал ролик в "Инстаграм", который тут же принялись обсуждать подписчики.
Кстати, на съемках выяснилось, что Даня Милохин, который совсем недавно записал совместную композицию с Николаем Басковым, об Алене Апиной не знал. Молодой блогер признался, что видит певицу впервые, хотя и с ее творчеством оказался знаком.