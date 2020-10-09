«Лицо не двигается»: Апину перестали узнавать

Алена Апина стала новой участницей музыкального шоу Максима Галкина. Звезда 1990-х пришла на съемки в кислотно-розовых лосинах и свободной футболке черного цвета. Однако поклонники артистки не сразу признали в ней исполнительницу хита "Бухгалтер".

Еще одним героем программы стал Даня Милохин – певец и звезда популярной среди молодежи соцсети "ТикТок". Блогер вместе с ведущим и певицей записали танец под хит Апиной "Леха". Галкин опубликовал ролик в "Инстаграм", который тут же принялись обсуждать подписчики.

В комментариях предположили, что певица чересчур увлеклась услугами косметологов – ее лицо показалось обездвиженным. Некоторые и вовсе не узнали звезду, приняв ее за ведущую "Орла и решки" Анастасию Ивлееву. Поклонники заступились за Апину. В Instagram написали, что для 56 лет она отлично выглядит, а небольшое количество косметических процедур вряд ли может навредить:

Кстати, на съемках выяснилось, что Даня Милохин, который совсем недавно записал совместную композицию с Николаем Басковым, об Алене Апиной не знал. Молодой блогер признался, что видит певицу впервые, хотя и с ее творчеством оказался знаком.