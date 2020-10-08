Михаил Боярский прокомментировал вызывающую песню своей внучки

Народный артист Михаил Боярский поделился впечатлениями о треке 21-летней внучки «Плохая девочка», передает Eg.ru.
21-летняя внучка Михаила Боярского, Екатерина, дебютировала с довольно скандальной композицией «Плохая девочка». Начинающая певица представила публике клип, в котором запечатлена в мини-юбке, сетчатых колготках и обуви на массивной платформе. Сама песня тоже звучит вызывающе: в ней фигурируют такие обороты, как «твои тупые суки» и так далее.
Однако Михаил Сергеевич отметил, что песня старшей внучки произвела на него хорошее впечатление.
— отметил артист.
Также Боярский добавил: главное, что 21-летняя Екатерина занимается делом, которое ей нравится. Но он отрицает, что тягу к музицированию девушка унаследовала от него. «Это от родителей: от мамы, от папы», — считает он.
Добавим, что отец Кати — депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Недавно он тоже прокомментировал дебют дочери в соцсетях, заявив, что гордится ею.