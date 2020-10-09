Рожденные в 70-е - поколение, которое всем должно, а ему никто не должен

Немножко грустные размышления о времени и о себе.

Когда мы росли, время было таким, что ребенок был практически рабом. Причем и для родителей, и для школы. Страшно вспомнить, сколько у меня, например, было обязанностей по дому - причем вполне взрослых. Мать все время была на работе, и надо было к ее приходу, как Золушке - посуду помыть, дома прибраться, в магазины сходить и так далее (А ходить в магазины в 70-е и 80-е у нас в провинции это было то еще развлечение - дикие очереди даже за молоком и хлебом).

Мне тут 7 лет. Я в 1 классе ходила по магазинам, ездила сама на автобусе в танцевальный кружок, мыла посуду и т.п. ФОТО: Zen.Yandex.ru/Кунсткамера Натальи Трубиновской

Плюс у нас был огромный огород и всякие кролики-куры - это занимало просто огромную часть моей жизни, причем начиная с очень ранних лет.

И это у меня еще не имелось младших братьев-сестер. У меня была подруга, которая по полной программе нянчилась с младшей сестрой. То есть, подруге было всего 7 лет, но она часто полностью отвечала за трехлетнюю сестру, кормила ее, спать укладывала и так далее. Часто она даже гулять не выходила - родители не велели, надо за сестрой смотреть.

И это еще не самый худший вариант. Потом у меня появилась еще одна подруга, которая была старшей дочерью в семье, где пятеро детей, из них трое мальчишки. Там вообще ад - перечень ее обязанностей был такой, что не каждая взрослая баба справится.

Моя подруга из многодетной семьи в центре (я справа от нее). Ее это все так утомило, что она вообще не стала рожать детей. ФОТО: Zen.Yandex.ru/Кунсткамера Натальи Трубиновской

И до кучи, мы с этой подругой, начиная класса с 5-6, каждый день ходили мыть полы в поликлинику, где подрабатывала ее мать. Только мыли мы вместо нее - я лично для того, чтобы мы скорее гулять пошли, а ей потому что велели (денег она с этого никаких не имела, это было нормально - надо родителям помогать. Кстати, карманных денег нам, конечно, не давали - мы сами зарабатывали себе. Я начала работать с 16 лет и когда два года училась в педучилище, то вечерами работала уборщицей).

И мы сами строили свою жизнь и помогали, помогали и помогали родителям. Точнее, делали чуть ли не все, потому что родители же работают. И даже все каникулы проводили на огороде - прополка и полив лежали исключительно на нас.

Кстати, о каникулах. Начиная с первого класса, у нас была летняя практика. В младших классах неделю, потом в более старших классах срок увеличивался, и помню, после 9 класса этой практики был уже месяц. МЕСЯЦ школьных каникул просто съедался. И эта практика могла оказаться где-нибудь в середине июля, и ты такой вроде отдыхаешь (ну как отдыхаешь - полешь морковку на мамкином огороде), но у тебя еще впереди практика, и это страшно давит на психику, потому что НЕОХОТА на нее идти).