Вот так поворот: известный эстонский телеведущий переквалифицировался в маклера

Пеэтер работает в Lossi Kinnisvara. В настоящее время в его списке находятся три квартиры в Таллинне и семь земельных участков в Харьюском уезде.

Kuvatõmmis/lossikinnisvara.ee скриншот с lossikinnisvara.ee ФОТО: Скриншот с сайта

Уже много лет назад Эльмар Лиитмаа, бывший гитарист группы Terminaator, сделал аналогичный поворот в своей жизни: он начал зарабатывать на хлеб в качестве брокера в 2010 году, передает портал Uudised.tv3.