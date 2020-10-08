Чт, 8.10.2020
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Вот так поворот: известный эстонский телеведущий переквалифицировался в маклера

Peeter Võsa.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

В последние месяцы профессия агента по недвижимости приобрела популярность среди нескольких общественных деятелей, по этому же пути пошел и известный телеведущий Пеэтер Выза.

Пеэтер работает в Lossi Kinnisvara. В настоящее время в его списке находятся три квартиры в Таллинне и семь земельных участков в Харьюском уезде.

Kuvatõmmis/lossikinnisvara.ee скриншот с lossikinnisvara.ee

ФОТО: Скриншот с сайта

Уже много лет назад Эльмар Лиитмаа, бывший гитарист группы Terminaator, сделал аналогичный поворот в своей жизни: он начал зарабатывать на хлеб в качестве брокера в 2010 году, передает портал Uudised.tv3.

Весной прошлого года Instagram модель Мадлен Кург и музыкант Уудо Сепп также решили погрузиться в бизнес с недвижимостью. Кроме того, младший брат Даниэля Леви Вииналасса Джош Вииналасс и бывшая певица Итака Мария Харито оказались в одной и той же компании по недвижимости.

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