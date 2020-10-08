Вот так поворот: известный эстонский телеведущий переквалифицировался в маклера

В последние месяцы профессия агента по недвижимости приобрела популярность среди нескольких общественных деятелей, по этому же пути пошел и известный телеведущий Пеэтер Выза.
Пеэтер работает в Lossi Kinnisvara. В настоящее время в его списке находятся три квартиры в Таллинне и семь земельных участков в Харьюском уезде.
Уже много лет назад Эльмар Лиитмаа, бывший гитарист группы Terminaator, сделал аналогичный поворот в своей жизни: он начал зарабатывать на хлеб в качестве брокера в 2010 году, передает портал Uudised.tv3.
Весной прошлого года Instagram модель Мадлен Кург и музыкант Уудо Сепп также решили погрузиться в бизнес с недвижимостью. Кроме того, младший брат Даниэля Леви Вииналасса Джош Вииналасс и бывшая певица Итака Мария Харито оказались в одной и той же компании по недвижимости.