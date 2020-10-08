«Мы были против подстав»: Елена Ханга о работе на НТВ, отце премьер-министре и Black Lives Matter

Телеведущая Елена Ханга дала большое интервью на канале «Эмпатия Манучи». В откровенной беседе она рассказала Вячеславу Манучарову о работе на НТВ, фейковом телевидении, поддержке движения Black Lives Matter, ксенофобии в России, африканских корнях и рабстве американских предков. Об этом пишет RUS TVNET.
О современном телевидении и работе на НТВ
Елена Ханга объяснила, что сейчас она уже совсем не смотрит телевизор. Ей уже не интересны люди и программы, которые там показывают. Телеведущая указывает, что сейчас такое время, когда можно большинство программ посмотреть в интернете.
«Это поколение, у которого не существует телевизионного пространства», – замечает она.
Если говорить о постсоветском телевидении, на котором Елена начинала, то оно было ярче, ведь в нем было настоящее наполнение.
«В передаче "Принцип домино" не было подстав. Приходили настоящие люди. Мы были против подстав», – объясняет Ханга.
По ее мнению, лишь человек, который перенес боль, может о ней искренне рассказать. Ни один актер на это не способен. Каким бы профессионалом он ни был. Кроме того, телеведущая подчеркивает, что часто на передачи приглашают актеров из провинциальных театров, которые просто переходят из программы в программу. Их можно узнать без особых усилий.
«Ты перестаешь им верить, и тебе уже неинтересно смотреть», – указывает она.
Елена также отмечает программы, в которых без конца рассказывают про разводы и скандалы. Когда это превращается в сериал, этому тоже перестаешь верить.
«Людям интересно смотреть настоящее», – уверена она.
Новаторская и скандальная программа «Про это» – это был совершенно новый формат на телевидении. Этому шоу не было аналогов. Придумал ее Леонид Парфенов, и они пробовали и проверяли, что можно, а что нельзя. Он приехал за Хангой в Нью-Йорк и предложил ей принять участие в проекте.
«Он купил меня тем, что у него горели глаза», – объяснила Елена.
Когда ее позвали на «Принцип домино», она рожала в Нью-Йорке. Все свое свободное время Ханга пыталась уделить дочке.
«Изображать дружбу не люблю. Мне важно было бежать домой к семи вечера. Потому что во время работы в "Принципе домино" я кормила грудью, а между эфирами сцеживала молоко, которое везли дочери. Я, когда уходила из Останкино, смотрела на девочек в кафе и говорила: "Боже, как же я хочу так беззаботно трепаться, хихикать, строить глазки, но не могу – я мать"», – вспомнила Ханга.
Елена считает, что, вероятно, о ней забыли и не приглашают. Быть может, она попала в какие-то черные списки, но, наверное, так было надо. Она не обижается, ведь в те годы окунулась в воспитание дочери и ее занятия теннисом.
После ухода с телевидения Ханга потом еще некоторое время получала хорошую зарплату. Она отметила, что рассталась телекомпания с ней красиво. Все условия были выполнены. Конечно, телеведущая попыталась выйти в интернет, она была потрясена тем, что должна завоевывать публику заново.
Об отце премьер-министре, буллинге и Black Lives Matter
О семье Елены Ханги можно снимать кино. Ее отец был премьер-министр Занзибара, которого потом арестовали. Прадед телеведущей был рабом на плантациях в США. Мать Елены была мулаткой и родилась в Ташкенте в семье приезжих из Америки. Она училась в МГУ, занималась спортом и пела джаз. Дедушка был афроамериканцем, а бабушка – с белой кожей. Отец телеведущей искал невесту и по заданию партии приехал за ней в СССР. Он был мусульманином. До брака он был очень светским человеком, а после свадьбы стал создавать для жены ограничения.
«Мой папа, когда я родилась, отказался меня принимать, ведь родилась девочка... Мама понимала, что если она уедет, то у меня будет не такая жизнь, о которой она мечтает», – заметила Елена.
Какое-то время отец, будучи премьер-министром, приезжал в СССР. На тот период мать Елены переселялась в особняк, а когда он уезжал, она жила в своей квартире в Черемушках. Так продолжалось до тех пор, пока не пришла новость, что отец Ханги убит.
Спустя много лет Елена приехала в Танзанию, чтобы встретить родных отца. Там она познакомилась с его третьей женой. Женщина была копией ее матери.
Любопытный факт, но отец никогда не делал ее матери подарков. Ханга заметила, что в этом была гордость советского человека. Женщина всегда указывала, что она вышла замуж не за деньги или статус.
Конечно, она пережила разного вида унижение со стороны других детей. Конечно, слышала в свой адрес разные оскорбительные слова. Но у нее был молочный брат Сашка, который научил ее защищаться и драться. Ханга рано научилась постоять за себя.
«Когда я начинала говорить по-русски, люди понимали, что я русская», – заметила Елена.
Тем более что она жила в Черемушках, а это был интеллигентный район.
Елена Ханга высказалась по поводу официального заявления депутата РФ о том, что во время ЧМ по футболу женщин призвали не вступать в интимную связь с людьми другого цвета кожи.
«Это говорит официальное лицо, а не Фрося Бурлакова», – заметила она.
Ее возмутило то, что однопартийцы никак не возразили. Где-то на Западе такое заявление было бы невозможно. Ханга подчеркивает, что в советское время министр культуры могла так думать, но публично так никогда бы не сказала.
Что касается движения Black Lives Matter – оно направлено против полицейского произвола. Елена поддерживает это движение. То, как показывают это в России – ей не нравится. По российскому телевидению с ухмылкой показывают, не совсем так, как это есть. Ведь там проходят огромные марши, в которых принимают участие люди с белой кожей.
«Я была поражена, насколько недоброжелательно у нас восприняли это движение», – подчеркнула Ханга.
Елена не согласна с мнением русских эмигрантов в США, которые не совсем объективно оценивают происходящее. Она считает, что все скоро закончится и законы в Америке изменятся.
Видео: Интервью с Еленой Хангой