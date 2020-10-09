Кролики, хаски, альпаки: мини-зоопарки по всей Эстонии, где будут рады провести время как дети, так и их родители

Бывают ли дети, которым не нравятся животные? Наверняка нет! Малыши всегда получают безмерное удовольствие от общения с четвероногими, так почему бы не дать им такую возможность, поехав в один из зоопарков или ферм всего в паре часов езды от Таллинна?

Вот шесть мест, где вся семья весело проведет время!

Хутор «Палукюла мяэ»

Хутор Paluküla Mäe («Палукюла мяэ») приглашает вас в гости всей семьей или компанией друзей. На хуторе можно познакомиться с альпака, кроликами и разными домашними птицами. Здесь есть пруд, в котором обитает 10 разных видов рыб. Летом в нем можно плавать.

Хутор находится в живописном месте, где приятно отдыхать, имеется место для установки палатки, детская игровая площадка, место для приготовления еды на гриле, купальная бочка, дворовый домик для празднования различных событий.

Собачья мыза Паазику

Это центр отдыха, расположенный в 35 километрах от Таллинна. В данный момент на собачьей мызе живет 21 представитель породы сибирских хаски. Здесь выращивают собак более десятка лет. Сибирские хаски очень дружелюбные и очень любят внимание.

Вам расскажут поподробней о породе сибирских хаски, ее истории, характере и о том, как их используют. Познакомят с местными собаками, назовут их клички и расскажут о каждой в отдельности. Собак можно гладить и обнимать.

После обхода при желании мы предлагаем выпить чаю и ответить на вопросы. Если у нас есть щенки, их тоже можно погладить.

Экологический хутор Мурезе

В Вильяндиском уезде, на овцеводческом хуторе Мурезе, расположенном примерно на 16-17 километре в направлении Мустла, содержится до 350 овец (летом до 800 овец). Хозяйка Мирья Арм охотно покажет все хуторские работы, связанные с овцами, и расскажет обо всем, что касается содержания овец.

Экологический хутор Мурезе ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Кроличья деревня

На полуострове Сырве, в деревне Лаадла, находится парк для животных «Кроличья деревня» (эст. Küülikuküla). Это не совсем обычный парк для животных – это деревня, жителями которой являются животные и птицы. Для тех, кто приезжают на полуостров Сырве, это просто обязательное место для остановки.

Здесь можно познакомиться с разными домашними животными и птицами и покормить рыбу. Поблизости находится местный деревенский магазин, где вы сможете пополнить продовольственные запасы.

К сожалению, в осеннее и зимнее время деревня закрыта для посещений, но можно заранее продумать свое посещение этого места летом!

Vahel on hea enne "tööpäeva" niisama ka lebotada ning... aga noh varsti saab önneks kenasti mängida 🤗 #visitsaaremaa #küülikuküla #eestissearmunud Опубликовано Küülikuküla Среда, 12 августа 2020 г.

Ферма альпак – крупнейшая в Эстонии ферма по разведению альпак!