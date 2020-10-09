Кролики, хаски, альпаки: мини-зоопарки по всей Эстонии, где будут рады провести время как дети, так и их родители

Близится неделя школьных каникул в Эстонии и многие родители уже начали ломать голову вопросом - как развлекать детей в это время. Портал Limon.ee сделал подборку мини-зоопарков и ферм животных в Эстонии, где и дети, и их родители отлично проведут время не только во время осенних каникул, но и в любое другое время.
Бывают ли дети, которым не нравятся животные? Наверняка нет! Малыши всегда получают безмерное удовольствие от общения с четвероногими, так почему бы не дать им такую возможность, поехав в один из зоопарков или ферм всего в паре часов езды от Таллинна?
Вот шесть мест, где вся семья весело проведет время!
Хутор «Палукюла мяэ»
Хутор Paluküla Mäe («Палукюла мяэ») приглашает вас в гости всей семьей или компанией друзей. На хуторе можно познакомиться с альпака, кроликами и разными домашними птицами. Здесь есть пруд, в котором обитает 10 разных видов рыб. Летом в нем можно плавать.
Хутор находится в живописном месте, где приятно отдыхать, имеется место для установки палатки, детская игровая площадка, место для приготовления еды на гриле, купальная бочка, дворовый домик для празднования различных событий.
Golden, uuu vaata mind 😁Опубликовано Paluküla Mäe talu Среда, 5 августа 2020 г.
Собачья мыза Паазику
Это центр отдыха, расположенный в 35 километрах от Таллинна. В данный момент на собачьей мызе живет 21 представитель породы сибирских хаски. Здесь выращивают собак более десятка лет. Сибирские хаски очень дружелюбные и очень любят внимание.
Вам расскажут поподробней о породе сибирских хаски, ее истории, характере и о том, как их используют. Познакомят с местными собаками, назовут их клички и расскажут о каждой в отдельности. Собак можно гладить и обнимать.
После обхода при желании мы предлагаем выпить чаю и ответить на вопросы. Если у нас есть щенки, их тоже можно погладить.
Экологический хутор Мурезе
В Вильяндиском уезде, на овцеводческом хуторе Мурезе, расположенном примерно на 16-17 километре в направлении Мустла, содержится до 350 овец (летом до 800 овец). Хозяйка Мирья Арм охотно покажет все хуторские работы, связанные с овцами, и расскажет обо всем, что касается содержания овец.
Кроличья деревня
На полуострове Сырве, в деревне Лаадла, находится парк для животных «Кроличья деревня» (эст. Küülikuküla). Это не совсем обычный парк для животных – это деревня, жителями которой являются животные и птицы. Для тех, кто приезжают на полуостров Сырве, это просто обязательное место для остановки.
Здесь можно познакомиться с разными домашними животными и птицами и покормить рыбу. Поблизости находится местный деревенский магазин, где вы сможете пополнить продовольственные запасы.
К сожалению, в осеннее и зимнее время деревня закрыта для посещений, но можно заранее продумать свое посещение этого места летом!
Vahel on hea enne "tööpäeva" niisama ka lebotada ning... aga noh varsti saab önneks kenasti mängida 🤗 #visitsaaremaa #küülikuküla #eestissearmunudОпубликовано Küülikuküla Среда, 12 августа 2020 г.
Ферма альпак – крупнейшая в Эстонии ферма по разведению альпак!
Любопытные и немного пугливые альпаки с большими глазами и улыбчивой мордочкой поднимают настроение и дарят положительную энергию!
На ферме альпак при хуторе Кянну можно посмотреть на перуанских альпак –животных с невероятно мягкой шерстью, которые проводят свои дни на пастбище, жуя траву. Когда на ферму приходят гости, альпаки выстраиваются за изгородью и вытягивают свои шеи в ожидании угощения. На хуторе вы можете погладить альпак и угостить их вкусностями. Кроме альпак, на ферме вы также можете посмотреть на милых карликовых козочек, мини-овечек, ангорских кроликов и кур.
Приходите в гости к альпакам всей семьей!
В хуторском магазинчике можно приобрести сувениры и изделия из шерсти альпаки.
Klaus and Klara relaxing in shadowОпубликовано Alpakafarm Вторник, 18 августа 2020 г.
Страусиная ферма на хуторе Sassi
К строительству страусиной фермы в Имавере приступили в конце лета 2002 года. На страусиной ферме хутора Sassi помимо страусов можно увидеть эму, нанду и многочисленных фазанов и голубей с интересной внешностью. В тропическом доме вы встретите попугаев, некоторые из которых умеют приветствовать гостей на человеческом языке. Детям доставят радость морские свинки и чудные кролики. Также здесь можно увидеть кенгуру и венценосных журавлей.
Ферма очень рада принимать семьи с детьми, чтобы знакомить их с разными птицами и животными.
Как и кроличья деревня, страусиная ферма, к сожалению, в осеннее и зимнее время закрыта для посещений, но можно заранее продумать свое посещение этого места летом!
Интересный факт:
В 2008 году на страусиной ферме вылупились птенцы нанду. Это были первые в Эстонии птенцы нанду, вылупившиеся естественным путем.
Kui üliõpilasel olevat lusikas alati taskus (no mine tea, kus süüa pakutakse ;) ), siis mõni tegelane on nõuks võtnud jooginõud kaasas vedada - tark tegelane :DОпубликовано OÜ Jaanalinnufarm Воскресенье, 28 июля 2019 г.