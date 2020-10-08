ТОП-10 самых лиричных русских поп-песен 90-х: ностальгия просто зашкаливает! (СЛУШАЙ)

В блоге «Кунсткамера Натальи Трубиновской» на портале Zen.Yandex.ru сделана подборка 10 самых лиричных песен 90-х. Естественно, с автором можно поспорить, а можно и не спорить, просто насладиться золотыми хитами девяностых!
Вообще-то, на самом деле, я не очень люблю вспоминать 90-е годы. И, судя по тысячам комментариев, к моей заметке «Рожденные в 70-е - поколение, которое всем должно, а ему никто не должен» другие тоже не любят погружаться в то время.
Однако, как ни крути, на них пришлось время моей молодости - окончание школы, свидания, замужество, рождение первого ребенка. Это и для многих читателей портала Limon.ee.
И хотя я слушала рок - «Кино», «Наутилиус», «Агата Кристи» и тому подобное, какие-то поп-песни врезались в память и теперь неизменно вызывают приступ ностальгии. Итак, мой личный хит-парад.
1. «Мальчик мой», Светлана Владимирская
Эту песню мы с подружками очень любили в в 93-94 годах. Помню, что мне тогда очень понравился исполнитель главной роли.
Спустя пару лет появились и загремели «Иванушки Интернешнл». И только спустя несколько лет я поняла, что Кирилл из «Иванушек», который мне очень нравился, это и есть тот самый мальчик из этого клипа.
А еще в этой песне была очень трагическая нотка. Армейский жетон, с которым герой уходит в неизвестном направлении, в конце оказывается руках у певицы. В 1994 году я рассталась с парнем, которого вскоре забрали в армию, и он оказался в Чечне. И не он один - наше поколение прошло через эту войну с серьезными потерями.
2. «А мы любили», Hi-Fi
Люблю эту песню до сих пор. Прямо неизменно вызывает одни и те же эмоции - светлую грусть, воспоминания о первой любви, легкую ностальгию по прошлому. И плевать, кто там ее пел на самом деле. Этот клип и эта музыка до сих пор одни из любимых.
3. «Люби меня», «Отпетые мошенники»
Вообще-то не очень я любила группу «Отпетые мошенники». Но этот клип и эта песня мне всегда нравились. В то время развелось разных мальчиковых групп, и некоторые из них были довольно препохабными, причем в прямом смысле слова - достаточно вспомнить клип «Фаина» от группы «На-на» или группу «Мальчишник».
И «Отпетые мошенники» в чем-то пошли по их неверному пути. Но эта песня показывала что-то совсем другое - трепетное, нежное, глубоко спрятанное - желание настоящей любви и умение любить самому. И это было очень приятно увидеть и услышать.
4. «Осень», «Лицей»
Эта песня звучала повсюду, а клип крутили постоянно по ТВ. Но смотреть его не надоедало. Он был похож на мечту - красивые, хорошо одетые девушки едут куда-то далеко на машине. (В то время я вообще не знала ни одну девушку, у которой была бы машина).
А у них еще и не просто машина, а кабриолет - шик по полной программе. И пусть она и ломается, но зато автомеханик, который ее чинит - просто огонь. В общем, клип - девичья мечта.
5. «Дым сигарет с ментолом», «Нэнси»
Достаточно примитивная песня, но при этом с мощным зарядом эмоций. Вот это: «А я нашел другую, пусть не люблю, но целую» - это же прямо шекспировская трагедия, которая, к сожалению, пришлось пережить очень многим.
Может быть, поэтому песню до сих пор любят мои ровесники.
6. «Как упоительны в России вечера», «Белый орел»
Эта песня сейчас стала символом какой-то пошлости, даже выражение «хруст французской булки» стало нарицательным.
А она мне нравится. И тогда нравилась, и сейчас нравится. Я в своем деревенском доме люблю сидеть на террасе и слушать разные ретро-каналы по радио.
И когда выпадает эта песня - она всегда удивительно гармонично сливается с окружающей меня средой - закатами, тишиной, пением птиц. И всегда вызывает именно это ощущение - что в России вечера действительно упоительны, и это прекрасно.
7. «Я не забуду тебя», Владимир Кузьмин
Я считаю эту песню лучшей у Кузьмина, и она мне нравится до сих пор. И клип тоже вызывает резонанс в душе.
Я сама родом из Костромской области, но училась в Питере. И очень часто ездила домой. И была пару раз именно такая ситуация - когда сидишь в поезде, только что рассталась с парнем, едешь домой, и боль разрывает сердце.
8. «Ты знаешь, мама», Диана Гурцкая
Когда эта песня появилась, ее прямо без слез слушать было невозможно. Точнее, смотреть - потому что этот клип по эмоциям и содержанию как целое кино. Причем, что очень важно - со счастливым концом.
Но и без клипа - вот это «я до слез наговорилась с тишиной» - очень близко многим женщинам.
9. «Любимая моя», Вячеслав Быков
Эта песня - просто гимн счастливой любви, чуть ли не впервые высказанная в песне настоящая нежность и те слова, которые мечтает услышать каждая женщина.
Очень лиричная и очень личная песня (Настолько личная, что даже слушать немного неловко).
10. «Как жаль», Татьяна Буланова
Сколько раз мы с подругами пели и грустили под эту песню - уже не сосчитать. Она удивительно точно передает эмоции и ощущения при расставании с тем, кого любишь.
Песни Булановой тех лет - это вообще сгусток эмоций и чувств, и каждое слово - просто в точку. Но эта певица заслуживает отдельной подборки, которую я обязательно когда-нибудь сделаю.