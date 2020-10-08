ТОП-10 самых лиричных русских поп-песен 90-х: ностальгия просто зашкаливает! (СЛУШАЙ)

Вообще-то, на самом деле, я не очень люблю вспоминать 90-е годы. И, судя по тысячам комментариев, к моей заметке «Рожденные в 70-е - поколение, которое всем должно, а ему никто не должен» другие тоже не любят погружаться в то время.

Однако, как ни крути, на них пришлось время моей молодости - окончание школы, свидания, замужество, рождение первого ребенка. Это и для многих читателей портала Limon.ee.

И хотя я слушала рок - «Кино», «Наутилиус», «Агата Кристи» и тому подобное, какие-то поп-песни врезались в память и теперь неизменно вызывают приступ ностальгии. Итак, мой личный хит-парад.

1. «Мальчик мой», Светлана Владимирская

Эту песню мы с подружками очень любили в в 93-94 годах. Помню, что мне тогда очень понравился исполнитель главной роли.

Спустя пару лет появились и загремели «Иванушки Интернешнл». И только спустя несколько лет я поняла, что Кирилл из «Иванушек», который мне очень нравился, это и есть тот самый мальчик из этого клипа.

Кирилл Андреев ФОТО: SCANPIX

А еще в этой песне была очень трагическая нотка. Армейский жетон, с которым герой уходит в неизвестном направлении, в конце оказывается руках у певицы. В 1994 году я рассталась с парнем, которого вскоре забрали в армию, и он оказался в Чечне. И не он один - наше поколение прошло через эту войну с серьезными потерями.

2. «А мы любили», Hi-Fi

Люблю эту песню до сих пор. Прямо неизменно вызывает одни и те же эмоции - светлую грусть, воспоминания о первой любви, легкую ностальгию по прошлому. И плевать, кто там ее пел на самом деле. Этот клип и эта музыка до сих пор одни из любимых.

3. «Люби меня», «Отпетые мошенники»

Вообще-то не очень я любила группу «Отпетые мошенники». Но этот клип и эта песня мне всегда нравились. В то время развелось разных мальчиковых групп, и некоторые из них были довольно препохабными, причем в прямом смысле слова - достаточно вспомнить клип «Фаина» от группы «На-на» или группу «Мальчишник».

И «Отпетые мошенники» в чем-то пошли по их неверному пути. Но эта песня показывала что-то совсем другое - трепетное, нежное, глубоко спрятанное - желание настоящей любви и умение любить самому. И это было очень приятно увидеть и услышать.

4. «Осень», «Лицей»

Эта песня звучала повсюду, а клип крутили постоянно по ТВ. Но смотреть его не надоедало. Он был похож на мечту - красивые, хорошо одетые девушки едут куда-то далеко на машине. (В то время я вообще не знала ни одну девушку, у которой была бы машина).