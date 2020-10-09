Правильные способы пить кофе, которые немногие знают

Многие эксперты в области здравоохранения, считают кофе одним из самых полезных напитков. К сожалению, эти преимущества часто затмеваются такими побочными эффектами, как учащенное сердцебиение и проблемы со сном. Итак, чтобы сделать свой кофе здоровым, есть несколько советов, которые вам нужно применить.

1. Добавьте натуральный ароматизатор

Попробуйте добавить немного чистого экстракта ванили или корицы в утреннюю чашку кофе. Известно, что корица помогает нормализовать уровень сахара в крови. Кроме того, корица также может предотвратить сердечные заболевания, поддерживая здоровый холестерин.

2. Всегда начинайте с питьевой воды

Хотя исследования показали, что кофеин обладает замечательным мочегонным действием (заставляет организм выделять больше жидкости), наш организм может приспособиться к ежедневному употреблению кофеина, что сводит на нет последствия обезвоживания.

Однако, многие люди, начинающие день с чашечки кофе, не обращают внимания на потребление жидкости, то есть не пьют достаточно воды. Если вы один из них, перед тем, как заварить кофе, после пробуждения, выпейте стакан воды. Старайтесь выпивать не меньше 2 литров питьевой воды за день, чтобы избежать обезвоживания.

3. Не пейте кофе после обеда

Кофе — один из самых богатых источников кофеина. Является отличным стимулятором, который обеспечивает организм энергией, так что вы будете бодрствовать, даже если почувствуете усталость. Однако, если вы будете пить кофе после обеда, он может нарушить ваш сон. На самом деле, плохой сон связан со многими проблемами со здоровьем. Следовательно, вам следует прекратить пить кофе уже в 3 часа дня.

4. Совместите с едой

Если кофе вызывает боль в желудке, особенно по утрам, выпейте чашечку кофе во время еды. Потому что для некоторых людей пить кофе натощак, может быть очень вредным.

Если пустой желудок сразу заполнить кофе, эта привычка может повредить слизистую оболочку желудка и усилить беспокойство. Но этот риск можно легко предотвратить, позавтракав перед утренней чашкой кофе. Кроме того, вы можете добавить в кофе молоко, чтобы минимизировать его влияние на пустой желудок.

5. Ограничьте использование подсластителей

Рекомендуемое потребление сахара на человека в день, составляет 10 процентов от общего количества энергии (200 ккал). Эта сумма эквивалентна 50 граммам на человека в день. Итак, сократите добавления сахара в кофе, потому что сахар также обычно содержится в еде и напитках, которые вы употребляете каждый день.

Также избегайте добавления сливок, потому что они, как правило, содержат много сахара, а также сгущенного молока. Для здоровья, замените его кокосовым молоком или небольшим количеством экстракта ванили.

6. Фильтрованный кофе наиболее полезный

Кофе действительно имеет полезные свойства, особенно фильтрованный. Нефильтрованный кофе обладает веществами, которые повышают уровень холестерина в крови. Использование фильтров может удалить эти вещества и снизить риск заболеваний сердца.

Кофе, приготовленный путем заваривания горячей водой или с применением френч-пресса, содержит больше кафестола и кахвеола, которые представляют собой химические соединения, содержащиеся в каплях масла и плавающих на кофейной гуще. Эти соединения повышают плохой холестерин.

7. Наслаждайтесь лучше теплом