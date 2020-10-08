Муж известного блогера подарил ей Bentley за 20 миллионов, Тимати и Моргенштерна

6 октября Валерия Чекалина отметила 28-летие в большом кругу семьи и звезд. Организацией дня рождения занимался ее супруг Артем, который подготовил для возлюбленной целый ряд приятных сюрпризов.

Так, ведущим мероприятия стал Азамат Мусагалиев, а за праздничное настроение отвечал певец JONY. Близкие друзья блогера поздравили именинницу трогательным мини-фильмом. Дети Валерии и Артема также подготовили креативный ролик. Весь вечер гости не выпускали из рук телефоны — поводов снимать сторис было предостаточно. Вряд ли кто-то в ближайшее время сможет повторить размах мероприятия.

Муж Лерчика с гордостью рассказал, что исполнил ее давнюю мечту, подарив Bentley. Мужчина признался, что покупка обошлась ему в 20 миллионов рублей. «Когда мы познакомились, Лера говорила, что мечтала об этой машине, а сегодня мы зашли и просто купили ее», — заявил Артем.

Впрочем, вишенкой на торте стало выступление Тимати и Моргенштерна. Первым делом рэперы исполнили свой новый хит El Problema. Оба были веселы, и кажется, совершенно забыли о конфликте. Ведь еще пару дней назад Алишер признался, что добавил в их общую композицию звук испускания собственных газов. «А я ведь даже и не мечтал, что когда-нибудь смогу пукнуть в бит Тимати», — поделился своими «достижениями» артист. «Прилетит ответочка», — сразу пригрозил основатель Black Star.

Лерчик эффектно появилась перед гостями.

После выступления исполнитель Cadillac приготовил своеобразное поздравление для виновницы торжества: «Привет, я тебя помню. Ты на премии «Женщина года» сказала, что хочешь меня заказать на день рождения, а я ответил: «Ну это будет до фига стоить. Ребята, у нее до фига денег! Я тоже когда-то был блогером, а теперь я клоун, за много денег под фанеру прыгаю».

Впрочем, эпатажным выходкам рэпера уже никто не удивляется. Стоит отметить, что Алишер действительно исполнял свои треки под плюс со стаканчиком горячительного в руке, в то время как Тимати подошел к своей задаче с большей ответственностью.