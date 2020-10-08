Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова от 11-летнего мальчика впервые показала лицо дочери

14-летняя Дарья Суднишникова опубликовала фотоколлаж, который проиллюстрировал разные стадии ее материнского становления. В кадре запечатлены: положительный тест на беременность, снимок УЗИ, округлившийся живот и, наконец, сам ребенок. Пользователи Сети поразились невероятным сходством месячной Эмилии с юной матерью. «Глазки очень похожи»; «Она твоя копия», — пишут подписчики.

Впрочем, в комментариях прозвучали и вопросы. Многие спрашивали Дашу, не рассталась ли она с 11-летним другом Ваней, которого изначально «записала» в отцы ребенка. Суднишникова призналась, что они действительно больше не вместе. «Ему сказали, что я лезла к бывшему. Он тупо взял и поверил. А потом оказалось, что он не любил меня уже два месяца, но не мог найти момента, чтоб бросить», — подтвердила разрыв девочка.

Поклонники поддержали Дарью, отметив, что та сможет вырастить наследницу самостоятельно. Другие пишут, что Ваня и сам еще ребенок, поэтому вряд ли сможет стать достойным отцом. «Он маленький и несерьезный человек. У него игрушки в голове, о чем вы вообще говорите? Какие отношения в 10-11 лет у него могут быть, какая любовь?» — добавляют неравнодушные.

Девочку назвали Эмилией ФОТО: скриншот с Instagram/uverdig_iv

Напомним, что Даша забеременела после того, как подверглась насилию со стороны старшеклассника. Тем не менее, она не стала публично озвучивать имя преступника. «Мой ребенок о настоящем отце знать не будет. Но я расскажу ей, когда она будет в более осознанном возрасте. Иначе потом узнает от левых людей... Лучше уж от меня», — делилась молодая мама в личном блоге.