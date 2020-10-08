Забеременевшая в 13 лет Дарья Суднишникова от 11-летнего мальчика впервые показала лицо дочери

В конце августа школьница впервые стала мамой. Малышку новоиспеченная родительница назвала Эмилией. Долгое время Дарья скрывала ее внешность, однако сегодня решила опубликовать первый снимок крохи, передает портал Starhit.
14-летняя Дарья Суднишникова опубликовала фотоколлаж, который проиллюстрировал разные стадии ее материнского становления. В кадре запечатлены: положительный тест на беременность, снимок УЗИ, округлившийся живот и, наконец, сам ребенок. Пользователи Сети поразились невероятным сходством месячной Эмилии с юной матерью. «Глазки очень похожи»; «Она твоя копия», — пишут подписчики.
Впрочем, в комментариях прозвучали и вопросы. Многие спрашивали Дашу, не рассталась ли она с 11-летним другом Ваней, которого изначально «записала» в отцы ребенка. Суднишникова призналась, что они действительно больше не вместе. «Ему сказали, что я лезла к бывшему. Он тупо взял и поверил. А потом оказалось, что он не любил меня уже два месяца, но не мог найти момента, чтоб бросить», — подтвердила разрыв девочка.
Поклонники поддержали Дарью, отметив, что та сможет вырастить наследницу самостоятельно. Другие пишут, что Ваня и сам еще ребенок, поэтому вряд ли сможет стать достойным отцом. «Он маленький и несерьезный человек. У него игрушки в голове, о чем вы вообще говорите? Какие отношения в 10-11 лет у него могут быть, какая любовь?» — добавляют неравнодушные.
Напомним, что Даша забеременела после того, как подверглась насилию со стороны старшеклассника. Тем не менее, она не стала публично озвучивать имя преступника. «Мой ребенок о настоящем отце знать не будет. Но я расскажу ей, когда она будет в более осознанном возрасте. Иначе потом узнает от левых людей... Лучше уж от меня», — делилась молодая мама в личном блоге.
Сейчас Дарья тяжело переживает расставание с Ваней. Девочка опубликовала короткий ролик в соцсетях, на котором едва сдерживает слезы. «Прошу обесценивать мои проблемы, — обратилась она к зрителям. — Не надо писать, мол, депрессия и так далее. Если вы напишете «не плачь» — это никак на меня не повлияет, смысла будет ноль. Вы никак не сможете помочь. Я буду часто выговариваться на камеры, потому что больше некому. Можете не обращать на это внимания».