По-женски: Решетова на фоне известий о новом «Холостяке» сообщила о неожиданном желании

В 2014 году у него родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. А в октябре 2019-го мужчина стал отцом мальчика по имени Ратмир. На сей раз ребенка ему подарила другая модель — Анастасия Решетова. После появления на свет малыша пара не прожила вместе и года, в середине сентября брюнетка сообщила своим подписчикам в Instagram, что они больше не пара. И пообещала, что воспитает сына в любви к своему отцу.