Отшельники, шаманы и семейные тайны: новый сериал на ТНТ от продюсеров «Ольги»

«Территория» — этой первый сериал компании Good Story Media, снятый на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви. Однако это не только мрачная история о народных верованиях Пермского края и о существах уральской мифологии — отшельниках и шаманах, затворниках, лесных колдуньях и леших — но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого.

19-летний Егор Чудинов вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем, отправляется на поиски родни — родителей Егора, этнографов, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Недалеко от города Кудымкар к ним присоединяются две попутчицы – студентки-филологи Таня и Надя. Со временем выясняется, что они знакомы с мифологией этих краев не только по учебникам. Место, к которому они направляются, хранит свою тайну. Здесь не любят чужаков. Здесь свои правила. И лишь на миг поверив в существование потустороннего, путники поймут, что дороги назад уже нет.