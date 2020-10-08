Киану Ривз снимается в сексуальных сценах чаще остальных голливудских актеров. Исследование, которое вас удивит

В итоге оказалось, что на счету Киану Ривза, который вернулся на экраны в комедии "Билл и Тед", 12 кинолент со сценами соответствующего характера. Как сообщается в исследовании на сайте The Ringer, у персонажей Киану Ривза в разных фильмах в сумме 568,9 секунд сексуальных сцен.

ФОТО: Скриншот.

Уиттмер составила список 30 актеров, которые на момент 2020 года считаются иконами Голливуда и выбрала все полнометражные фильмы с их участием. На протяжении четырех месяцев автор смотрела киноленты с секундомером, чтобы точно определить частоту и точное время постельных сцен кинозвезд. Она также уточнила, что за сексуальную сцену были приняты также звуки, которые издавал актер или же визуальная подсказка, которая дает понимание зрителю.

Второе место досталось Роберту Паттинсону, который в общей сложности сыграл в 50 фильмах, а 12 из них содержат сексуальные сцены его персонажа.

За Робертом Паттинсоном расположился Джейк Джилленхол – у актера 404 секунды сцен интимного характера. А вот Идрис Эльба, Оскар Исаак и Крис Хемсворт возглавили конец рейтинга – у актеров было немного таких сцен в кино.

ФОТО: Скриншот.