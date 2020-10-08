Почему нам снятся кошмары — объяснение психолога

Каждый из нас хотя бы раз в жизни заглядывал в сонник, пытаясь понять, что означало странное ночное видение. Но, по словам трансперсонального психолога Дарьи Нелединской, обращаться к готовым толкованиям не стоит — универсальных объяснений не существует, переживания каждого человека уникальны.

Через сны наше подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, то я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для меня,

— пояснила она в интервью радио Sputnik.

По словам психолога, если снится кошмар не надо пытаться поскорее забыть его. Такие попытки иногда могут только навредить психике.

Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы наоборот закапываем это в себе, и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри,

— сказала Нелединская.

Специалист рекомендует постараться понять, что именно произошло и вызвало неприятные эмоции, что за сигнал подает подсознание в данный момент.