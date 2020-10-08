Почему нам снятся кошмары — объяснение психолога

Загадки сновидений интересовали мистиков, ученых и обычных людей во все времена. Некоторые сны мы забываем, а другие остаются в памяти в мельчайших подробностях, есть люди, которые вообще никогда не помнят, что им снилось и считают, что не видят снов, пишет Пятый канал.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни заглядывал в сонник, пытаясь понять, что означало странное ночное видение. Но, по словам трансперсонального психолога Дарьи Нелединской, обращаться к готовым толкованиям не стоит — универсальных объяснений не существует, переживания каждого человека уникальны.
— пояснила она в интервью радио Sputnik.
По словам психолога, если снится кошмар не надо пытаться поскорее забыть его. Такие попытки иногда могут только навредить психике.
— сказала Нелединская.
Специалист рекомендует постараться понять, что именно произошло и вызвало неприятные эмоции, что за сигнал подает подсознание в данный момент.
Если же человек не запоминает свои сны, причин для беспокойства нет. Возможно, у него просто не очень хорошо развиты интуитивные навыки, может быть, он не полностью доверяет сам себе. Но это всего-навсего особенности личности, а не отклонение, объясняет Дарья Нелединская.