Есть ли секс между ними? Российский музыкальный критик рассказал правду об отношениях Пугачевой и Галкина

По словам музыкального критика Сергея Соседова, Примадонна не допускала юмориста до своего тела, пишет sobesednik.ru.
Недавно известный сексолог и психолог Елена Перелыгина рассказала о том, что Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой. Женщина предположила: чтобы утолить свои секс-потребности, юморист регулярно смотрит налево. Ведь молодецкий напор Галкина пенсионерка Пугачева вряд ли сможет удовлетворить.
Впрочем, главный фанат Примадонны Сергей Соседов в это не верит. Он уверяет: секса между Аллой и Максом нет и никогда не было.
«Макс не может изменять Алле, потому что он никогда с ней в сексуальном плане не был, – кипятится Сергей. – Как можно изменять тому, чего не было априори! Секс между Аллой и Максимом – это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил».
При этом сама Алла уверяет, что при первом знакомстве с Галкиным ее потянуло к нему физически. Она мечтала поскорее раздеть юмориста и оказаться с ним в одной постели. Алла призналась: она догадывалась, что Галкин – прекрасный любовник. И он ее не разочаровал!
Но Соседов лишь поморщил носик, услышав об этом. «Это все чистая игра на публику, – считает Соседов. – То, что говорит Алла, всерьез воспринимать нельзя. Если кто-то это делает, то он дурак полный! Со стороны Аллы только бла-бла-бла, всё – ложь. Чистая игра на публику от пресыщенности. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу. Этому ее научил в свое время Стефанович. Это все его уроки. Он говорил: нужно делать все, чтобы о тебе писали и говорили, тогда ты будешь первой. Алла просто была хорошей ученицей. Все правила заучила и всю жизнь ими пользовалась. Эта игра ей хорошо удавалась! Многие принимают все, что говорит Пугачева, за чистую монету. Но я вам еще раз повторяю: Алла – это миф, это мифология. 75 процентов того, что мы о ней знаем, не соответствует действительности. Ей уже за 70! Что нужно женщине в этом возрасте? Вы разве не знаете? Тогда спросите у женщин. О сексе в этом возрасте уже никто не думает».