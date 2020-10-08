«Лишили дома и денег»: как издевались над больным Борисом Моисеевым

«Бориса Моисеева лишили дома и денег!», - огорошил признанием бывший продюсер певца Евгений Фридлянд. Он также рассказал, кто и как издевался над больным артистом.

Фридлянд сообщил, что настаивал на реабилитации Бориса, как только того разбил инсульт, но ему не позволили помочь артисту. Нынешнее окружение певца, по его словам, сделало все, чтобы Моисеев не вернулся к привычной жизни. «Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали. Пока он болел и проходил реабилитацию, эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену», - откровенничает мужчина.

Евгений, как мог, сопротивлялся, возражал и был категорически против того, чтобы вокалист возвращался к работе. «Говорил, что ему нужен как минимум год реабилитации. Пытался его отправить в Израиль на восстановление и лечение. Но не случилось», - сетует он.

В это время окружение Моисеева продало его дом. «А вырученные деньги потратили на костюмы и новое шоу. На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег», - цитирует его Собеседник.Ru.

По словам продюсера, вместо лечения Моисеев представил шоу в Кремле, а потом поехал на гастроли. «Его состояние с каждым годом ухудшалось и ухудшалось. Нужно было полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе. Что такое гастроли? Это бессонница, переезды, нагрузка на нервную систему! Где-то выпили, где-то покурили. И понеслось... В результате за два-три года Боря превратился практически в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека. Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено», - резюмировал Фридлянд.