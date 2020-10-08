Признаки менопаузы у мужчин: андропауза

Все мы знаем про кризис среднего возраста у мужчин. Но это не только страсть к дорогим машинам и молодым девушкам. Это еще и то, что мужчины отказываются принимать — андропауза, сопровождаемая снижением уровня тестостерона.

Пик тестостерона в мужском организме происходит в юности и до 30 лет. После 30 уровень этого гормона начинает снижаться, и к 70 годам мужчины теряют больше 50% тестостерона, пишет Soulpost.ru.

А ведь именно тестостерон превращает мальчика в мужчину: физически и психологически. И когда он начинает терять этот гормон, это означает не только низкое либидо. Вот еще симптомы:

грусть

недостаток энергии

бессонница

увеличение груди

бесплодие

хрупкость костей

«жаркие» приливы

облысение

Можете себе представить, какой кризис настигает мужчину, когда он видит, что с ним все это происходит.

Хорошие новости в том, что это случается не с каждым. Но если такие симптомы есть, стоит обратиться к врачу, а самостоятельно начать вести здоровый образ жизни.

Андропауза — звучит как-то по-женски, как менопауза, потому многие мужчины могут не признавать ее. Но это наша природа, и нужно ее принять. Ну и что, что ты больше не можешь часами не вылазить из постели. Учись другой близости со своей женщиной. Ну и что, что лысеешь: Брюс Уиллис тоже круто выглядит.