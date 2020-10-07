«Утром ты его отпускаешь с пустыми яичками»: Сябитову заплевали за фразу о супружеской жизни

Пользовательница «Твиттер» опубликовала фрагмент из интервью ведущей шоу «Давай поженимся!» Первого канала Ютуб-каналу «Отдых Миллионера». В отрывке, озаглавленном «Как правильно удержать любимого мужчину», Роза Сябитова подчеркнула, что женщина, дав клятву во время заключения брака, должна ее соблюдать. А значит – терпеть все проявления супруга, в том числе измены, пишет Dni.ru.

Также телесваха заметила, что мужчина изменяет только, если жена его недостаточно удовлетворяет. «Гуляет, потому что недобирает. Поэтому утром ты его отпускаешь с пустыми яичками, вечером кормишь мясом, и у тебя никогда не болит голова», – заявила Роза Сябитова.

Высказывания ведущей возмутили пользовательницу. «По-моему, Розе Сябитовой нужно пойти на *** и с таким позиционированием никогда больше не вылезать на федеральном канале», – написала девушка. Многие согласились с ней в комментариях.

Напомним, первым мужем звезды стал Михаил Сябитов. Влюбленные поженились в 1983 году, а через шесть лет совместной жизни у них родился сын Денис. А уже в 1992-м на свет появилась Ксения. Супруг Розы Сябитовой умер от инфаркта спустя год после рождения дочери. После трагедии она долго не могла строить отношения.