«Расторможенность психики»: медик шокировал данными об Овсиенко после слухов об алкоголизме

Клинический психолог Елена Перелыгина отмечет, что у Татьяны Овсиенко «лицо алкоголика». У артистки заметна одутловатость и «синюшность», мышцы не находятся в тонусе. Более того, во внешности вокалистки заметна некоторая асимметрия, пишет Dni.ru.

«Это может быть последствием физического воздействия со стороны ее близкого окружения, которое наверняка и составляет ей компанию в моменты расслабления», – туманно высказалась Перелыгина. Доктор отметил, что подобные эпизоды могут быть опасны для жизни.

Елена Перелыгина видит тревожный звоночек в том, как Татьяна Овсиенко начала вести себя на публике. У знаменитости появились резкие, несбалансированные движения. Тело артистки постоянно напряжено. Медик полагает, что Татьяне приходится контролировать себя. Она с трудом скрывает тремор в конечностях.

«Все ее фразы прерывистые и, как правило, незаконченные. Наблюдается расторможенность психики», – резюмировал эксперт после просмотра очередного интервью Овсиенко.