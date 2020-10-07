Не стали тянуть: пять актеров, которые позвали замуж своих избранниц в первый же день знакомства

Герои же нашей подборки проявили себя как весьма решительные мужчины — встретили женщину своей мечты и не стали тянуть с предложением. Для кого-то верный выбор обернулся годами счастливых и крепких отношений, а вот кто-то с предложением явно поспешил.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин с женой. ФОТО: SCANPIX

Родители актрисы Оксаны Арбузовой были против её брака с Иваном Охлобыстиным. Свадьбу считали поспешным решением, ведь замуж свою любовь с первого взгляда актер позвал в первый же вечер знакомства. Оксана согласилась, а потом долго убеждала маму — той будущий зять особенно не понравился. Отношения со временем наладились, а Иван и Оксана в итоге стали одной из самых крепких пар нашего кино.

Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий с женой. ФОТО: Скриншот с сайта

После развода актрису Елену Демченко жалели многие коллеги — мол, замуж её с маленьким ребенком никто не позовёт. Елена же пообещала, что если захочет, то позовет первый встречный. Таким оказался Сергей Маковецкий, который действительно сразу предложил ей пожениться — на ближайшие майские праздники. То, что поначалу казалось шуткой, вылилось в уже 37 лет счастливой семейной жизни, пишет блог «Спагетти-Вестник».

Марат Башаров

Марата Башарова и Екатерина Архарова ФОТО: Скриншот с сайта

Красиво начинались отношения Марата Башарова и актрисы Екатерины Архаровой: любовь с первого взгляда, признание и предложение пожениться в первый день знакомства. Екатерина поначалу только посмеялась над влюбчивым актером, но уже вскоре дала свое согласие. Узнать друг друга получше супругам удалось уже в браке, который продлился всего три месяца — расстались при этом совсем не друзьями.

Никита Джигурда

Никита Джигурда и Марина Анисина ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Первый брак Никиты с фигуристкой Мариной Анисиной продлился восемь лет. Они познакомились на шоу «Танцы на льду», и тогда актер решил не откладывать дело в долгий ящик — уже в первый день предложил Марине сыграть свадьбу. Она хоть и не сразу ответила отказом, но свадьба всё-таки состоялась, а в этом году планируется ещё одна — Никита и Марина снова вместе, спустя четыре года после развода.

Ян Цапник

Ян Цапник с супругой. ФОТО: Скриншот с сайта