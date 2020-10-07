Парацетамол и витамин D: Малышева рассказала, как лечиться от коронавируса дома

Нетяжелую форму коронавируса, как известно, врачи рекомендуют лечить дома. Елена Малышева рассказала, как лучше организовать домашнее лечение от ковида.

Прежде всего, считает она, важно знать симптомы, указывающие на заражение коронавирусом. Малышева назвала следующие признаки: одышка, возникающая при легкой нагрузке или даже в состоянии покоя, а также повышение температуры до 38,3 градусов и выше, которое невозможно понизить лекарствами, передает Medikforum.ru.

Рассказывая, как лечиться от коронавируса дома, Елена Малышева, посоветовала пить до 2 литров воды в день, а также принимать витамин D, по 25 мкг. Высокую температуру медик рекомендует сбивать парацетамолом.

Она добавила, что при имеющихся проблемах со сгущением крови, необходимо принимать антикоагулянты, рекомендованные специалистами.