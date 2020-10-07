Ср, 7.10.2020
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Принявший ислам Сергей Романович отказался от карьеры актера

Сергей Романович

ФОТО: Личный архив актера

Актёр, известный по фильмам «Ольга», «Чернобыль. Зона отчуждения», отказывается от съёмок по мировоззренческим и религиозным соображениям.

Актёр сейчас зарабатывает на жизнь рекламой в Instagram и YouTube. Он также успешно занимается образовательными проектами, мотивируя интернет-пользователей на создание личного бренда.

Работу в кино Сергей сравнил с нездоровыми любовными отношениями.

«Без него плохо, но с ним ещё хуже»,

— объяснил Романович своё отношение к кино.

Сергей рассказал, что временами на него накатывает тоска, так как он скучает по прошлой работе, однако находит в себе силы не возвращаться туда, откуда ушёл, пишет портал Pravda.ru.

Особенно тяжело, по признанию Сергея, ему дался отказ от участия в проекте Александра Цекало, где ему предлагали сыграть роль Остапа Бендера. Партнёром актёра должен был стать его кумир Сергей Безруков.

Больших усилий воли от него потребовалось, чтобы отвергнуть столь заманчивое предложение.

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