Принявший ислам Сергей Романович отказался от карьеры актера

Актёр, известный по фильмам «Ольга», «Чернобыль. Зона отчуждения», отказывается от съёмок по мировоззренческим и религиозным соображениям.
Актёр сейчас зарабатывает на жизнь рекламой в Instagram и YouTube. Он также успешно занимается образовательными проектами, мотивируя интернет-пользователей на создание личного бренда.
Работу в кино Сергей сравнил с нездоровыми любовными отношениями.
— объяснил Романович своё отношение к кино.
Сергей рассказал, что временами на него накатывает тоска, так как он скучает по прошлой работе, однако находит в себе силы не возвращаться туда, откуда ушёл, пишет портал Pravda.ru.
Особенно тяжело, по признанию Сергея, ему дался отказ от участия в проекте Александра Цекало, где ему предлагали сыграть роль Остапа Бендера. Партнёром актёра должен был стать его кумир Сергей Безруков.
Больших усилий воли от него потребовалось, чтобы отвергнуть столь заманчивое предложение.