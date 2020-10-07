Пока Алла не видит: первоклассница Лиза Галкина кокетливо позировала в розовом халате у бассейна

Популярный российский юморист Максим Галкин с легендарной певицей Аллой Пугачевой воспитывают двоих детей – дочь Лизу и сына Гарика. Семилетняя наследница Примадонны восхитила поклонников домашним образом. Читай, чтобы узнать больше.
Так, некоторое время назад на одной из фан-страничек появилась фотография, на которой белокурая девочка позирует в плюшевом халате розового цвета и таких же кроксах. Рядом с ней позирует брат Гарик, который облачился в джинсовые шорты и белою майку.
По всей видимости, маленькие наследники Пугачевой купались в бассейне, а после решили сделать фотографию на память, пишет портал Clutch.
Поклонники не смогли пройти мимо фото семилетних детей и оставили десятки различных комментариев: «Ребята вы такие хорошие....пусть ваша любовь идет по жизни рядом..живите дружно», «Милые дети!!!», «Такие очаровашки», «Два солнышка», «Братик с сестричкой классные!», «Забавная фотка», «Нереально прелестные крошки!».