Какие ошибки мы часто допускаем при заваривании чая и превращаем его в яд

Англичане советуют чаще пить чай. Этот напиток действительно полезен, но только в том случае, если вы правильно его готовите. Gotovim-edim.ru рассказывает, какие популярные ошибки сводят пользу чая на нет.
Употребление натощак. Чай ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок, поскольку он снижает выработку желудочного сока и подавляет аппетит. Таким образом вы можете выпить чашку чая и почувствовать себя сытым, отказаться от завтрака. А то делать не стоит, так как завтрак – самый важный прием пищи.
Заваривание слишком крепкого чая. Крепкий чай богат кофеином, который чересчур возбуждает нервную систему. Избыток мочегонных компонентов обезвоживает организм, а танины негативно сказываются на функционировании кишечника и приводят к запорам.
Питье горячего чая. Постоянно употреблять горячие напитки не стоит, так как они раздражают слизистые горла и желудка. Из-за постоянных ожогов горло может стать восприимчивым к бактериям, поэтому человек начнет болеть чаще.
Питье чая сразу после трапезы. В России принято завершать трапезу сладким с чаем. Однако так делать не стоит, поскольку чай ухудшает усвоение белка и препятствует всасыванию полезных элементов из пищи. По этой причине советуем полчаса после еды подождать, а потом только пить чай.
Запивание чаем медикаментов. Так делать не стоит, поскольку вы можете ослабить или усилить действие препаратов. Запивайте медикаменты только чистой водой без газа.