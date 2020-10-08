Какие ошибки мы часто допускаем при заваривании чая и превращаем его в яд

Употребление натощак. Чай ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок, поскольку он снижает выработку желудочного сока и подавляет аппетит. Таким образом вы можете выпить чашку чая и почувствовать себя сытым, отказаться от завтрака. А то делать не стоит, так как завтрак – самый важный прием пищи.

Заваривание слишком крепкого чая. Крепкий чай богат кофеином, который чересчур возбуждает нервную систему. Избыток мочегонных компонентов обезвоживает организм, а танины негативно сказываются на функционировании кишечника и приводят к запорам.

Питье горячего чая. Постоянно употреблять горячие напитки не стоит, так как они раздражают слизистые горла и желудка. Из-за постоянных ожогов горло может стать восприимчивым к бактериям, поэтому человек начнет болеть чаще.

Питье чая сразу после трапезы. В России принято завершать трапезу сладким с чаем. Однако так делать не стоит, поскольку чай ухудшает усвоение белка и препятствует всасыванию полезных элементов из пищи. По этой причине советуем полчаса после еды подождать, а потом только пить чай.