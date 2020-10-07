Повезло Мирославе: Прилучный с оголенным торсом сводит с ума всех женщин

Актер Павел Прилучный после громкого развода, решил плотно заняться работой. Он активно делится со своими подписчиками в соцсетях кадрами со съемок полюбившихся им проектов. На этот раз он показал мизансцену из нового сезона сериала «Клетка», где играет роль бойца ММА.

Актер опубликовал снимок из октагона с обнаженным торсом в бойцовских перчатках, продемонстрировав подтянутое тело, покрытое татуировками. Поклонницы были не в силах устоять и завалили Прилучного лесными комментариями.

Instagram @bugevuge

«Какое сексуальное тело» ; «Шикарный пресс»; «Нет слов, одни эмоции», — пишут фанатки.