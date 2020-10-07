Ср, 7.10.2020
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Повезло Мирославе: Прилучный с оголенным торсом сводит с ума всех женщин

Павел Прилучный.

ФОТО: Промо

Актер показал кадры из сцены нового сезона сериала, сообщает Пятый канал.

 

Актер Павел Прилучный после громкого развода, решил плотно заняться работой. Он активно делится со своими подписчиками в соцсетях кадрами со съемок полюбившихся им проектов. На этот раз он показал мизансцену из нового сезона сериала «Клетка», где играет роль бойца ММА.

Актер опубликовал снимок из октагона с обнаженным торсом в бойцовских перчатках, продемонстрировав подтянутое тело, покрытое татуировками. Поклонницы были не в силах устоять и завалили Прилучного лесными комментариями.

Instagram @bugevuge

«Какое сексуальное тело» ; «Шикарный пресс»; «Нет слов, одни эмоции», — пишут фанатки.

Прилучный, по слухам, увлекся и актрисой Мирославой Карпович. После разрыва с женой Агатой Муцениеце стали появляться доказательства его романа с коллегой по цеху. Судачат, что влюбленные уже живут под одной крышей в загородном доме.

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