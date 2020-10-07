Ср, 7.10.2020
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«Не по-детски откровенно»: Фомин оголился в ванной, сравнив себя с героем сказки

Митя Фомин

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Певец Митя Фомин не гнушается публиковать фотографии в стиле ню и делает это с «завидной» периодичностью. На этот раз артист сфотографировался в ванной. В своем микроблоге в Instagram он опубликовал несколько кадров с томным взглядом и мыльной пеной на лице. Сопровождала фотографии похабная шутка, пишет Пятый канал.

А мойдодыр был сутенером, раз он мочалок командир,

— процитировал Фомин поэта Бориса Борукаева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники певца не остались равнодушными от увиденного, они живо принялись заваливать Фомина комплиментами и хвалить за смелость.

«Вот это я понимаю — Мойдодыр!»

«Порция бодрого и доброго утра от Мити»

«Не по-детски откровенно вышло, в сказке не так…» — комментировали фолловеры.

Митя Фомин прославился, как главное лицо и голос группы Hi-Fi. Он выступал там с 1998 по 2008 годы, после чего покинул группу ради сольной карьеры и новых проектов. Но после десятилетнего перерыва он вернулся и с 2018 года вновь является фронтменом коллектива.

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