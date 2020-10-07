«Не по-детски откровенно»: Фомин оголился в ванной, сравнив себя с героем сказки

Певец Митя Фомин не гнушается публиковать фотографии в стиле ню и делает это с «завидной» периодичностью. На этот раз артист сфотографировался в ванной. В своем микроблоге в Instagram он опубликовал несколько кадров с томным взглядом и мыльной пеной на лице. Сопровождала фотографии похабная шутка, пишет Пятый канал.