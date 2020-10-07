Гуру туристического бизнеса: «В настоящее время путешествовать более безопасно, чем находиться в Эстонии»

В качестве доказательства он зачитал информацию, полученную сегодня, непосредственно от Департамента здравоохранения, согласно которой уровень заражения по всем тестам, сделанным приехавшим из-за границы нашим соотечественникам в сентябре, составляет 0,44 процента. В то время как показатель тестирования, которое не связано с путешествиями составляет 1,495 процента. Разница в три раза, то есть путешествовать более, чем в три раза безопаснее, чем находиться в Эстонии.

Певица Хелен Рандметс очень интересуется путешествиями и часто вывозит своих детей за границу во время школьных каникул. В связи с коронавирусом она, в первую очередь, следует своему чутью, а также рекомендациям Департамента здравоохранения. Поэтому в настоящее время женщина не стремиться уезжать за границу. «Я очень довольна турами и происходящим в Эстонии», - говорит Рандметс, так как за границу пока не тянет. Она добавляет, что для детей, на самом деле, очень хорошо просто быть дома. «Тем временем в Эстонии есть великое множество возможностей, которыми можно воспользоваться», - отмечает певица.