Николь Кидман дала редкий комментарий о браке с Томом Крузом: «Мы были счастливы»

Актриса Николь Кидман почти никогда не рассказывала об отношениях с Томом Крузом, в браке с которым она прожила с 1990 по 2001 год. В откровенном интервью для The New York Times звезда поделилась воспоминаниями о съемках с Крузом в культовом фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", который вышел в 1999 году, пишет Сегодня.
С того времени союз Кидман и Круза активно обсуждала пресса и почти весь Голливуд, ведь по сюжету фильма пара играла уставших друг от друга супругов, ищущих интрижки на стороне. После съемок в отношениях Николь и Тома начался разлад. В 2001 году они подали на развод. Пара воспитывала двоих приемных детей.
Кидман уверяет: несмотря на то что в фильме у пары было не все гладко, вне съемочной площадки у нее и Круза были прекрасные отношения.
– рассказывает Николь.
Актриса также рассказала об их работе с режиссером фильма Стэнли Кубриком, который, к слову, умер незадолго до выхода картины на большой экран.
– говорит Кидман.