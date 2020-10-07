Десять свежих психологических триллеров, от которых кровь стынет в жилых

Ничто не успокаивает так после тяжелого рабочего дня, как это делает качественный триллер, способный и кровь по венам разогнать, и глаз порадовать, пишет hi-fi.ru.
Самые яркие остросюжетные ленты последних лет вы наверняка уже видели, мы же напомним о тех триллерах, что будоражат даже при отсутствии крупных бюджетов.
Бесшумный / The Silencing (2020)
Кинематографическая судьба одного из самых ярких актеров «Игры Престолов» Николая Костера-Вальдау никак не задастся, хотя он старательно пытается пробовать себя в разных жанрах. Вот и «Бесшумного» прорывной картиной не назовешь, хотя это вполне крепкая минималистичная картина с прекрасными пейзажами, увлекательным сюжетом и нетривиальными персонажами. Отставной Ланнистер в этой ленте играет хранителя заповедника, поглощенного поисками пропавшей пять лет назад дочери. Когда в округе объявляется маньяк, герой выходит на охоту.
Во власти стихии / Adrift (2018)
Картину «Во власти стихии» можно отнести к самым разным жанрам – для кого-то это будет фильм-катастрофа с морской трагедией, для кого-то мелодрама о подлинной проверке чувств, кто-то испытает ужас от выпавших на долю главной героини испытаний. На наш взгляд, в равной степени ленту можно воспринимать и как крепкий триллер, в котором героям приходится противостоять природе, року, той самой стихии, которая вынесена в заголовок. Беспощадный океан здесь играет жизнями двух влюбленных, отправившихся на яхте в одиночное плавание.
Дьявол всегда здесь / The Devil All the Time (2020)
Свежайший, вышедший буквально пару недель назад фильм «Дьявол всегда здесь» сразу стал предметом бурного обсуждения публики и потенциальным фаворитом грядущего наградного сезона – отличные актерские работы здесь сочетаются с крепкой режиссурой и филигранно адаптированным для экрана сложным литературным первоисточником. Картина объединяет несколько сюжетных линий, одна трагичнее другой – и эти несколько человеческих драм сплетаются в леденящий кровь триллер, перемалывающий жизни и судьбы.
Думаю, как все закончить / I'm Thinking of Ending Things (2020)
Странная во всех отношениях картина Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить» больше всего похожа на тяжелый болезненный сон. Главная героиня фильма всего лишь размышляет о том, что ее отношения с бойфрендом себя изжили, и им пора расстаться, но приятель настаивает на визите к родителям, который выливается в удивительное путешествие сквозь пространство, время и сознание. Не столько пугающий, сколько тревожащий визуальный ряд превращают семейный ужин в удушливый триллер, который сжимает сердце зрителя холодными пальцами.
Кто не спрятался / The Rental (2020)
Дебютная режиссерская работа актера Дейва Франко «Кто не спрятался» приятно удивляет свежими сюжетными решениями, добротно сыгранными ведущими ролями и напряженной конструкцией, которая заставляет ленту ловко балансировать на условной границе между хоррором и триллером. Герои фильма снимают для отдыха шикарную загородную виллу и планируют провести двумя симпатичными парами выходные предаваясь всем видам удовольствий. Однако, оказывается, что дом – ловушка, и радость быстро сменяется ужасом.
Неистовый / Unhinged (2020)
К описанию сюжета и впечатлений от триллера «Неистовый» лучше всего подходит ироничное выражение «Кино смешное – ситуация страшная». Да, несколько шокирует физическая форма Рассела Кроу, который больше не выглядит крепким Гладиатором, а похож скорее на рыхлый пудинг. Но вот само содержание ленты по-настоящему пугает, ведь подобный «неистовый» псих может оказаться за рулем любого автомобиля на дорогах любого из городов. Героиня фильма стала жертвой преследования автовладельца, которому она нагрубила, вызвав лютую ярость.
Платформа / El hoyo (2019)
По-своему обыгрывающая разнообразные решения «Куба», «Сквозь снег» или «Высотки» испанская научно-фантастическая лента «Платформа» в первую очередь пытается «нагрузить» зрителя аллюзиями к религии, социальному устройству мира и экологии. Но следит-то публика прежде всего за тем, в какой ситуации оказался главный герой и каким образом он решает проблемы. Ведущий персонаж картины становится участником жестокого эксперимента – он посажен в высокотехнологичную тюрьму, которая имитирует классовое разделение на богатых и бедных.
Сторожка / The Lodge (2019)
Рождественские каникулы в загородном доме вдали от людей – лучшее развлечение для любящей семьи. Вот только герои фильма «Сторожка» – не самая любящая семья. После гибели матери отец начал встречаться с новой подружкой, и теперь она должна познакомиться с двумя его детьми. Отдых превращается в удушливый триллер, когда детки решают зло разыграть свою новую мачеху – та шутки не понимает и начинает тихонько сходить с ума в опасной для окружающей форме. Неожиданно компетентный и плотно обволакивающий атмосферой психологический хоррор.
Тебе стоило уйти / You Should Have Left (2020)
Триллер «Тебе стоило уйти» не назовешь особенно оригинальным или впечатляющим какой-то новизной, по сути он в который раз уже обращается к сложным темам примирения с потерей близкого человека и искупления вины, лежащей на душе тяжким грузом. Другое дело, что благодаря особой атмосфере, фильм не смотрится вторичным и тяжеловесным – его сюжет имеет несколько симпатичных зацепок, накрепко привязывающих зрителя к экрану. В центре истории писатель, переживающий смерть жены и ищущий успокоение в снятом для отдыха старом доме.
Человек-невидимка / The Invisible Man (2020)
Пожалуй, главный «выгодоприобретатель» от ситуации со всемирной пандемией – психологический триллер «Человек-невидимка», эта картина успела пройти в мировом прокате до начала карантина и до сих пор остается самым кассовым фильмом в этом жанре в 2020 году. И хотя «Невидимку» пытаются выдавать за хоррор и даже за фантастику, на деле это именно триллер с удушающим страхом преследования, тревожным ощущением чужого наблюдения и неотступным прессом паранойи. Несколько сумбурное, но бодрое кино о харрасменте из пустоты.