Десять свежих психологических триллеров, от которых кровь стынет в жилых

Самые яркие остросюжетные ленты последних лет вы наверняка уже видели, мы же напомним о тех триллерах, что будоражат даже при отсутствии крупных бюджетов.

Бесшумный / The Silencing (2020)

Кинематографическая судьба одного из самых ярких актеров «Игры Престолов» Николая Костера-Вальдау никак не задастся, хотя он старательно пытается пробовать себя в разных жанрах. Вот и «Бесшумного» прорывной картиной не назовешь, хотя это вполне крепкая минималистичная картина с прекрасными пейзажами, увлекательным сюжетом и нетривиальными персонажами. Отставной Ланнистер в этой ленте играет хранителя заповедника, поглощенного поисками пропавшей пять лет назад дочери. Когда в округе объявляется маньяк, герой выходит на охоту.

Во власти стихии / Adrift (2018)

Картину «Во власти стихии» можно отнести к самым разным жанрам – для кого-то это будет фильм-катастрофа с морской трагедией, для кого-то мелодрама о подлинной проверке чувств, кто-то испытает ужас от выпавших на долю главной героини испытаний. На наш взгляд, в равной степени ленту можно воспринимать и как крепкий триллер, в котором героям приходится противостоять природе, року, той самой стихии, которая вынесена в заголовок. Беспощадный океан здесь играет жизнями двух влюбленных, отправившихся на яхте в одиночное плавание.

Дьявол всегда здесь / The Devil All the Time (2020)

Свежайший, вышедший буквально пару недель назад фильм «Дьявол всегда здесь» сразу стал предметом бурного обсуждения публики и потенциальным фаворитом грядущего наградного сезона – отличные актерские работы здесь сочетаются с крепкой режиссурой и филигранно адаптированным для экрана сложным литературным первоисточником. Картина объединяет несколько сюжетных линий, одна трагичнее другой – и эти несколько человеческих драм сплетаются в леденящий кровь триллер, перемалывающий жизни и судьбы.

Думаю, как все закончить / I'm Thinking of Ending Things (2020)

Странная во всех отношениях картина Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить» больше всего похожа на тяжелый болезненный сон. Главная героиня фильма всего лишь размышляет о том, что ее отношения с бойфрендом себя изжили, и им пора расстаться, но приятель настаивает на визите к родителям, который выливается в удивительное путешествие сквозь пространство, время и сознание. Не столько пугающий, сколько тревожащий визуальный ряд превращают семейный ужин в удушливый триллер, который сжимает сердце зрителя холодными пальцами.

Кто не спрятался / The Rental (2020)

Дебютная режиссерская работа актера Дейва Франко «Кто не спрятался» приятно удивляет свежими сюжетными решениями, добротно сыгранными ведущими ролями и напряженной конструкцией, которая заставляет ленту ловко балансировать на условной границе между хоррором и триллером. Герои фильма снимают для отдыха шикарную загородную виллу и планируют провести двумя симпатичными парами выходные предаваясь всем видам удовольствий. Однако, оказывается, что дом – ловушка, и радость быстро сменяется ужасом.

Неистовый / Unhinged (2020)