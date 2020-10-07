Месяц заключения Михаила Ефремова: и в робе ходит, и ест, что дадут

8 сентября актеру вынесли приговор за смертельное ДТП в центре столицы — восемь лет колонии общего режима. По словам близких Михаила Ефремова, он старается не падать духом и приспосабливается к новым условиям жизни, пишет «Стархит».
Сестра Михаила Олеговича все же надеется на то, что сможет освободить его из-под заключения и сейчас делает все, дабы это произошло. «Главное для нас — вытащить оттуда Мишу любыми способами, потому что его жена Соня, конечно, в ужасном состоянии. Одна с тремя детьми. Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья… Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — признается Анастасия Ефремова.
По словам родственницы звезды, он не жалуется на условия в тюрьме и уже нашел там себе занятие по душе. «Да, нормально. Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова! — отмечает Анастасия, подчеркивая, что Ефремов изъявил желания выступать с творческими номерами. — Он не только готов, он этим и занимается — он творец. Он деятель. Он взял с собой пьесу, читает там ее заключенным. Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает».
К слову, Анастасия с ужасом вспоминает судебные заседания, во время которых на защите ее брата стоял адвокат Эльман Пашаев.
«Мне вообще не понятно, откуда появился Пашаев. Хотя я считаю, что мы столкнулись с чем-то абсолютно непробиваемым. Я поняла это в этом суде. Никакой адвокат там не сделал бы ничего. Будем надеяться на следующий суд. Знаете, мое мнение: вообще ни копейки не платить этим потерпевшим. Потерпели они! Еще рассказали на телевидении, что им угрожали. Они (брат умершего с женой) на Мальдивы съездили, потому что боялись очень. У меня погиб сын в 21 год. Я на три года ушла из жизни. Это боль, которую невозможно перенести. Страшная боль. А они требуют больших денег за свои неимоверные страдания, когда они приперлись на следующий день на федеральный канал. Это страдание, боль?» — негодует родственница 56-летнего актера в интервью для «КП».