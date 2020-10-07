Месяц заключения Михаила Ефремова: и в робе ходит, и ест, что дадут

Сестра Михаила Олеговича все же надеется на то, что сможет освободить его из-под заключения и сейчас делает все, дабы это произошло. «Главное для нас — вытащить оттуда Мишу любыми способами, потому что его жена Соня, конечно, в ужасном состоянии. Одна с тремя детьми. Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья… Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — признается Анастасия Ефремова.

По словам родственницы звезды, он не жалуется на условия в тюрьме и уже нашел там себе занятие по душе. «Да, нормально. Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова! — отмечает Анастасия, подчеркивая, что Ефремов изъявил желания выступать с творческими номерами. — Он не только готов, он этим и занимается — он творец. Он деятель. Он взял с собой пьесу, читает там ее заключенным. Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает».

К слову, Анастасия с ужасом вспоминает судебные заседания, во время которых на защите ее брата стоял адвокат Эльман Пашаев.