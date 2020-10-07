Умер основатель легендарной рук-группы Van Halen

Об этом в Twitter сообщил его сын Вольфанг. «Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», – написал Вольфанг.

Эдди ван Хален родился 26 января 1955 года в Голландском городе Неймеген. Его отец был профессиональным музыкантом. Мать Халена была уроженкой острова Ява (Индонезия).

Второе имя Лодевейк (нидерландская версия немецкого имя Людвиг) отец дал своему сыну в честь композитора Людвига ван Бетховена.

Эдди ван Хален – автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Вместе со своим братом он основал одноименную хард-рок-группу Van Halen.

Музыкант входит в список «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone».