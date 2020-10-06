В британском зоопарке расселили группу попугаев: они матерились и ругались на посетителей

Попугаи Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк в августе, тогда их тут же отправили на карантин. После положенной изоляции птицы были переведены в вольеры, и тогда оказалось, что все они матерятся, передает RUS TVNET.

Те самые попугаи:

Согласно словам руководителя зоопарка Стива Николса, нецензурной лексике попугаям удалось научиться друг у друга на карантине. Сначала птицы смешили сотрудников, однако вскоре и сами начали без устали смеяться.

«И пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе», - рассказал Николс.

Как только попугаи были выпущены в вольеры и представлены посетителям зоопарка, они сразу же обругали кого-то из них. Но, справедливости ради, никто расстраиваться не стал.