Жертвы TikTok: как убивают и калечат опасные челленджи

Школьница разбилась, записывая ролик для TikTok

В декабре 2019-го, за две недели до Нового года, жители дома на северо-западе Москвы увидели на земле тело девочки. «Одета она была по-домашнему: халат, тапочки. Я тут же вызвала „скорую“», — говорили очевидцы. Спасти семиклассницу не смогли — прибывшие медики констатировали смерть.

Позднее выяснилось, что Дина (имя изменено) сорвалась с высоты во время записи ролика для TikTok. Девочка часто сидела у открытого окна — хотя родители многократно делали ей замечания — и снимала видео для социальной сети. В тот вечер, предполагали следователи, она потеряла равновесие, что и привело к трагедии.

Травмы из-за челленджа SkullBreaker

SkullBreaker (в переводе на русский — «Проломи череп») — жестокая шутка, бывшая модной в начале года. Суть ролика в следующем: двое подростков предлагают жертве поучаствовать в танце для TikTok и просят его подпрыгнуть. Разыгрываемый становится посередине — а когда делает движение, получает подножку от соседей по бокам.

Челлендж, казавшийся его создателям забавным, оказался совсем не смешным для пострадавших. Многие из-за травм попали в больницы: 13-летний школьник из Нью-Джерси — с сотрясением мозга, мальчик из Алабамы — с переломами, девушка из Пенсильвании онемела после шутки. На жалобы от пострадавших отреагировали в TikTok: с призывом «Не повторяйте этого. Это не смешно» представители пообещали блокировать ролики с тегом SkullBreaker.

Смертельный челлендж с лекарствами

Недавний челлендж, распространившийся в TikTok, унес жизнь 15-летней девушки из американского штата Оклахома. Подросток присоединилась к вызову, в котором герои употребляли лекарства и ждала наступления галлюцинаций, фиксируя происходящее с ними на камеру. Организм девушки не выдержал — наступила смерть из-за передозировки.

Погибшая — не единственная жертва флешмоба. Еще трое школьников попали в больницу после приема медицинских препаратов с тяжелыми осложнениями.

Губительный тренд в TikTok прокомментировали представители компании, производящей использованные в видео таблетки, призвав остановить страшный челлендж.

Мы работаем с TikTok и нашими партнерами и стараемся сделать все, чтобы остановить этот опасный тренд. В частности, мы удаляем весь подобный контент.

Танец из TikTok довел до больницы

Стоит звезде выпустить танцевальный клип на песню, как он тут же становится хитом в TikTok. Так случилось и с песней Cardi B и Megan Thee Stallion WAP — фанаты принялись копировать увиденные движения и выкладывать ролики в социальную сеть.

Для блогера ib_bbbbbbb челлендж закончился плачевно: девушка повредила ногу и оказалась на больничной койке. И можно было бы считать произошедшее случайностью, если бы не отклики сочувствующих с признаниями: она — далеко не первая, кто получил травмы из-за флешмоба.

Гибель блогера TikTok из Индии