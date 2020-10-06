Жертвы TikTok: как убивают и калечат опасные челленджи

TikTok — самое популярное приложение в мире: только за прошедший август его скачали болtt 63 миллионов раз. В сервисе коротких видео зарабатывают деньги и становятся звездами. А еще — получают травмы и даже погибают, снимая опасные ролики, пишет Eg.ru.
Школьница разбилась, записывая ролик для TikTok
В декабре 2019-го, за две недели до Нового года, жители дома на северо-западе Москвы увидели на земле тело девочки. «Одета она была по-домашнему: халат, тапочки. Я тут же вызвала „скорую“», — говорили очевидцы. Спасти семиклассницу не смогли — прибывшие медики констатировали смерть.
Позднее выяснилось, что Дина (имя изменено) сорвалась с высоты во время записи ролика для TikTok. Девочка часто сидела у открытого окна — хотя родители многократно делали ей замечания — и снимала видео для социальной сети. В тот вечер, предполагали следователи, она потеряла равновесие, что и привело к трагедии.
Травмы из-за челленджа SkullBreaker
SkullBreaker (в переводе на русский — «Проломи череп») — жестокая шутка, бывшая модной в начале года. Суть ролика в следующем: двое подростков предлагают жертве поучаствовать в танце для TikTok и просят его подпрыгнуть. Разыгрываемый становится посередине — а когда делает движение, получает подножку от соседей по бокам.
Челлендж, казавшийся его создателям забавным, оказался совсем не смешным для пострадавших. Многие из-за травм попали в больницы: 13-летний школьник из Нью-Джерси — с сотрясением мозга, мальчик из Алабамы — с переломами, девушка из Пенсильвании онемела после шутки. На жалобы от пострадавших отреагировали в TikTok: с призывом «Не повторяйте этого. Это не смешно» представители пообещали блокировать ролики с тегом SkullBreaker.
Смертельный челлендж с лекарствами
Недавний челлендж, распространившийся в TikTok, унес жизнь 15-летней девушки из американского штата Оклахома. Подросток присоединилась к вызову, в котором герои употребляли лекарства и ждала наступления галлюцинаций, фиксируя происходящее с ними на камеру. Организм девушки не выдержал — наступила смерть из-за передозировки.
Погибшая — не единственная жертва флешмоба. Еще трое школьников попали в больницу после приема медицинских препаратов с тяжелыми осложнениями.
Губительный тренд в TikTok прокомментировали представители компании, производящей использованные в видео таблетки, призвав остановить страшный челлендж.
Танец из TikTok довел до больницы
Стоит звезде выпустить танцевальный клип на песню, как он тут же становится хитом в TikTok. Так случилось и с песней Cardi B и Megan Thee Stallion WAP — фанаты принялись копировать увиденные движения и выкладывать ролики в социальную сеть.
Для блогера ib_bbbbbbb челлендж закончился плачевно: девушка повредила ногу и оказалась на больничной койке. И можно было бы считать произошедшее случайностью, если бы не отклики сочувствующих с признаниями: она — далеко не первая, кто получил травмы из-за флешмоба.
Гибель блогера TikTok из Индии
18-летний блогер Кешав не участвовал в челлендже — вероятно, он хотел запустить свой флешмоб или удивить подписчиков неожиданным роликом, снявшись с боевым оружием. Для образа военного юноша потребовал у матери пистолет. После настойчивых просьб женщина сдалась — а через несколько минут услышала выстрел. Оружие оказалось заряженным, Кешав по неосторожности нанес себе смертельную травму. Спасти блогера не удалось.