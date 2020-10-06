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Неутешительный прогноз: Бритни Спирс может всю жизнь провести под опекой

Britney Spears 2016. aastal.

ФОТО: PA/PA/Scanpix

В начале 2000-х Бритни Спирс признали психически нестабильной и назначили ей опекунов, которыми на то время стали ее отец Джейми Спирс и адвокат Эндрю Уоллет. Последний некоторое время управлял недвижимостью Бритни. Бывший опекун Бритни прокомментировал ее ситуацию, пишет Popcornnews.

BRITNEY SPEARS 

ФОТО: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com

Недавно Эндрю прокомментировал скандальную историю с опекунством певицы и предположил, что опекунство над ней сохранится до конца ее жизни. Он отметил, что звезда до сих пор не имеет права подписывать документы и принимать важные решения, ее финансы также контролируются.

«Главный вопрос при этом: отвечает ли опекунство интересам Бритни. Я лично верю, что опекунство в ее интересах. Защита ее активов важна, и для этого нужно сохранить право управления ими»,

— сказал Уоллет. Он отметил, что многие люди находятся под опекой всю жизнь.

«Я не говорю, что это обязательно случится с Бритни, но такое может быть»,

— уточнил Эндрю.

Важно отметить, что главной проблемой в истории с опекунством Бритни является не сам факт опекунства, а то, что ее отец якобы злоупотребляет своими полномочиями. В этом году Спирс начала борьбу с отцом через суд, стараясь лишить его этого статуса. С осени прошлого года на несколько месяцев полномочия опекуна переходили ее ассистентке Джоди Монтгомери, и Бритни хотела бы закрепить эти полномочия за ней. Но в августе статус опекуна вернулся к Джейми Спирсу. Адвокаты Бритни подчеркивают, что она не отказывается от опекунства в целом и даже признает его необходимость, но не хочет, чтобы опекуном был ее отец.

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