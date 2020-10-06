Неутешительный прогноз: Бритни Спирс может всю жизнь провести под опекой

Недавно Эндрю прокомментировал скандальную историю с опекунством певицы и предположил, что опекунство над ней сохранится до конца ее жизни. Он отметил, что звезда до сих пор не имеет права подписывать документы и принимать важные решения, ее финансы также контролируются.

Важно отметить, что главной проблемой в истории с опекунством Бритни является не сам факт опекунства, а то, что ее отец якобы злоупотребляет своими полномочиями. В этом году Спирс начала борьбу с отцом через суд, стараясь лишить его этого статуса. С осени прошлого года на несколько месяцев полномочия опекуна переходили ее ассистентке Джоди Монтгомери, и Бритни хотела бы закрепить эти полномочия за ней. Но в августе статус опекуна вернулся к Джейми Спирсу. Адвокаты Бритни подчеркивают, что она не отказывается от опекунства в целом и даже признает его необходимость, но не хочет, чтобы опекуном был ее отец.