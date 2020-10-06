Настя Каменских свела с ума пользователей Сети, еле уместив свои пышные формы в маленьком купальнике

Популярная 33-летняя певица Настя Каменских не устаёт радовать поклонников жаркими снимками в купальниках, выбирая для этого позы одна откровеннее другой. Не стала исключением и новая публикация, в которой звезда предстала в бикини с леопардовым принтом. Она повернулась к фотографу боком, демонстрируя подтянутую фигуру, которая досталась ей с большим трудом.

К такому пляжному образу Настя добавила несколько золотых украшений, а волосы оставила распущенными. Под фото она написала: «Внутри каждой девушки таится дикая кошка. Иногда милая и игривая, а иногда сильная и опасная. Какую из них сегодня ты выпустишь на свободу?» В комментариях пользователи Instagram оценили как метафору звезды, так и её формы, которые купальник не смог скрыть.