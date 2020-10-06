Дарья Мельникова перестала скрывать лицо младшего сына

28-летняя Дарья Мельникова и 36-летний Артур Смольянинов уже не первый год счастливы в браке и воспитывают двоих детей, пишет Экспресс газета.
Долгое время Дарья предпочитала скрывать личную жизнь и прятала своих сыновей. Первого малыша она впервые показала и назвала его имя спустя больше года после родов. Вторую беременность Мельникова тоже старалась скрывать как можно дольше и до недавнего времени прятала лицо мальчика.
Марку уже два года, так что поклонники с нетерпением ждали, когда Дарья покажет лицо сына. Наконец Мельникова опубликовала фотографию с сыновьями и показала лицо младшего сына, пишут Dni.ru.
Я люблю книги, где картинки... так сказать, деликатные. Они могут быть пастельных тонов в идеале, но могут быть и яркими, лишь бы это было хорошо сделано. Визуальный ряд для меня важен, но, конечно, нам в руки все равно попадают книги, которые, по мнению бабушек, “нужны и важны”, и мы иногда читаем все подряд,
— подписала кадр Мельникова.