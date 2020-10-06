Дарья Мельникова перестала скрывать лицо младшего сына

Я люблю книги, где картинки... так сказать, деликатные. Они могут быть пастельных тонов в идеале, но могут быть и яркими, лишь бы это было хорошо сделано. Визуальный ряд для меня важен, но, конечно, нам в руки все равно попадают книги, которые, по мнению бабушек, “нужны и важны”, и мы иногда читаем все подряд,