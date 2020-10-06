«Я отважно резал пуповину»: участник Little Big поделился впечатлениями от рождения сына

Вокалист группы Little Big Антон Лиссов поделился с поклонниками первыми впечатлениями от рождения сына. Малыш появился на свет 23 сентября. На своей странице в Instagram 41-летний музыкант опубликовал пост, растрогавший некоторых подписчиков до слез, пишет Пятый канал.
— рассказал Лиссов.
По словам музыканта, об окончании счастливой жизни и о бессонных ночах его «не закошмарил» только ленивый, но оказалось, что «встать и переодеть человека пару раз за ночь» ему совсем не сложно.
— поделился Лиссов.
Его жена Анжелика, по словам артиста, чувствует себя хорошо и уже хвастается в соцсетях скинутыми после родов 15 килограммами и подтянутым без всяких бандажей животом.
— заключает Антон Лиссов.
Поклонники вокалиста Little Big умиляются трогательному фото, которое он выложил в сеть наперебой поздравляют пару с важным событием.
«Самый лучший пост об отцовстве который я видела».
«Про „вернул семью“ тронуло до слез…»
«Будьте счастливы, Лиссовы!»
«Тошик на вас очень похож. Глаза ваши».
«Этот пост излучает 47885426 тонн милоты», — пишут в комментариях пользователи.