Вт, 6.10.2020

Премьеру нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном снова перенесли из-за пандемии

Роберт Паттинсон

ФОТО: IS/MPI/Capital Pictures

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли не покажут в кинотеатрах до марта 2022 года. До этого в сердцах зрителей еще теплилась надежда увидеть Паттинсона в новом амплуа если не в июне, то хотя бы в октябре 2021-го, несмотря на перенесенную премьеру, отложенные съемки и даже подтвержденный коронавирус у самого Роберта, пишет Супер.

Хотя работа над фильмом остановилась во время пандемии, режиссер Мэтт Ривз смог создать трейлер ленты из материала, который команда все-таки успела отснять.

После нескольких месяцев хиатуса съемки возобновились, но в наши непредсказуемые времена (не исключено, что хиатус еще вернется) компания Warner Bros. решила не рисковать и сразу объявить, что в 2021 году «Бэтмена» можно не ждать. Так же вышло с новым фильмом о Джеймсе Бонде (из-за переноса которого закрылись более 600 кинотеатров) и девятым «Форсажем».

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