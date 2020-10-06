Премьеру нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном снова перенесли из-за пандемии

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли не покажут в кинотеатрах до марта 2022 года. До этого в сердцах зрителей еще теплилась надежда увидеть Паттинсона в новом амплуа если не в июне, то хотя бы в октябре 2021-го, несмотря на перенесенную премьеру, отложенные съемки и даже подтвержденный коронавирус у самого Роберта, пишет Супер.