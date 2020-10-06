Родные погибшего в ДТП Сергея Захарова подали иск к Ефремову на 32 тысячи евро

Родственники Сергея Захарова подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый (около 10 тысяч евро). Об этом СМИ рассказал адвокат Александр Добровинский.

Сообщается, что деньги будут направлены на благотворительность.

Напомним, что Пресненский районный суд Москвы признал потерпевшими четверых родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский. Четвертый потерпевший – сын Захарова – пользуется услугами другого юриста. ​

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии и обязали актера выплатить сыну Захарова компенсацию в 800 тысяч рублей. Трое других родственников просили о символической компенсации в 1 рубль. Но суд не рассмотрел их иск и отметил, что сумма слишком мала.