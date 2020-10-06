Филолог Андрей Десницкий: ностальгия по призраку СССР. Было давно и, по счастью, прошло!
Я испытываю острую ностальгию по временам своей юности, когда я был богат и знаменит, жил во дворцах, плавал на яхтах и спал с фотомоделями.
Хм, те, кто меня знают лично, могут, конечно, возразить, что ничего этого в двадцать лет у меня и в помине не было. Не было. Но ностальгировать-то это не мешает! Ну как многим – ностальгировать по СССР как стране всеобщего процветания, великих возможностей, братства народов и всего такого прочего, пишет Gazeta.ru.
Ну, насчет братства народов иллюзии исчезали у всех служивших в советской армии парней уже через две недели службы. Кто сам через это прошел, помнит, остальным объяснять бесполезно, а по нынешним временам и рассказывать о процветании этой дружбы и о том, какими ласковыми словами называли друг друга представители братских народов – небезопасно. Оскорбляет чувства, притом с гарантией.
Я, конечно, понимаю, когда такое говорят люди моложе сорока лет, в СССР не жившие. Они судят о нем если не по «Кубанским казакам», то по добрым фильмам Гайдая и Рязанова: вот живут на свете бескорыстные и честные интеллигенты, строят понемногу коммунизм, с ними происходят всякие забавные штуки, но все заканчивается хорошо, потому что все люди братья и пломбира по двадцать копеек в любом киоске хоть завались.
Особенно было забавно читать ностальгические рассуждения от одного профессионального блогера о том, как безмерно дорог ему был Союз поздней перестройки, года этак 1990-го. Во-первых, конечно, продукты ему тогда доставали родители (ему было 10 лет), а, во-вторых, с тем же успехом он мог говорить, что особенно прекрасным был опыт полета с двадцатого этажа до тех пор, пока он не долетел до третьего.
Дальше все пошло как-то не так. Нет, в перестройку это был сначала не совсем СССР, а потом – совсем уже не он. И это было ярко и интересно, согласен, но, как и всякое переходное время, не могло длиться долго.
Ну, а те, кому за пятьдесят, как и мне самому? Неужели они вспоминают прекрасную страну, в которой трава была зеленее, вода мокрее, а девушки сговорчивее? И это, конечно, тоже. Но думаю, что тоска по СССР порождена нынешним безвременьем.
У меня от брежневско-андроповско-черненковского СССР осталось общее ощущение неизбывной тоски, постоянного бытового унижения, полного отсутствия всяких перспектив (теперь отчего-то это принято называть «стабильностью»). Школа, институт, заранее запланированный карьерный рост, раз в год путевка в санаторий, через тридцать лет очереди – своя квартира, потом пенсия, если повезет – турпоездка в Болгарию и командировка в Монголию. И всё.
Водка или дешевый портвейн, «вражеские голоса» в приемнике через искусственные помехи – единственные способы спрятаться от беспросветной действительности. Нет, не хочу туда!
Но, но, но… мы строили коммунизм! К концу брежневского периода уже никто не верил в это, даже те, кто вещали с высоких трибун. Но все-таки цель была, и цель была высокой. «Вы же советский человек!» — можно было сказать любому в ответ на недостойное поведение.
А потом внезапно объявили рынок и демократию западного образца. Оказалось, что советские люди знакомы с ними в основном по карикатурам из журнала «Крокодил». И когда советские люди построили вместо коммунизма рынок и демократию, оказалось, что строили по тем самым крокодильим рецептам: с массовой нищетой и всевластием богатеев. Ух ты, сказали себе советские люди, а коммунисты, оказывается, нам не врали!
Очень захотелось туда вернуться из нынешних времен, в которых нет ни идеологии, ни цели, ни сколь-нибудь внятного объяснения: почему страдает простой человек?
Раньше ему говорили: ты страдаешь, потому что недавно была война, и страдаешь ради того, чтобы твои внуки жили при коммунизме. А теперь говорят: ты страдаешь, потому что всегда все страдали и будут страдать, такова твоя судьба, везде в мире так и даже еще хуже. И простой человек не хочет в это верить, ему кажется, что его обманули. И он наивно полагает: в тот самый момент, когда «отменили» СССР.
Помимо еды, крова над головой и отдыха, любой человек нуждается в самоуважении. Раньше оно было несколько наивным: «зато мы делаем ракеты и покорили Енисей». Но то была правда: и про ракеты, и про Енисей, и даже про балет. Сегодня говорят: «зато остальные еще хуже». А это уже и на правду не тянет, и никак не возвышает человека.
Напоминают немецкий фильм «Гуд бай Ленин» про женщину, впавшую в кому накануне свержения коммунистов в ГДР. Когда она очнулась в собственной квартире, кругом уже была сплошная ФРГ и буйство капитализма, но ее сын, чтобы не травмировать больную, устроил в их квартирке маленький заповедник ГДР. И даже продукты специально отыскивал тех самых, социалистических марок, что было все труднее сделать с каждым днем.
Но невозможно куда-либо прийти, если идти спиной вперед, озираясь только на прошлое. Будешь постоянно натыкаться на препятствия и падать в ямы.
И сейчас я заговорил об этом ровно потому, что вижу одну такую яму у нас на пути. Никто пока не знает, чем завершится нынешнее противостояние в Белоруссии. Но я ясно вижу, что для многих моих сограждан эта страна – просто такой заповедник, осколок СССР, который бы они хотели сохранить в прежнем виде, просто чтобы ностальгию свою потешить.
Во-первых, это совсем не так, отличий много, и я сейчас даже не буду их перечислять. Важнее другое. Я боюсь, что самый верный способ оттолкнуть белорусов – это дать им понять, что им в вашей картине мира отведена роль советских фарфоровых слоников на бабушкином комоде, бессмысленного атрибута из собственного детства.
Что же до идеи восстановить СССР, то зачем останавливаться на нем, к чему мелочиться? Будь моя воля, я бы восстановил Римскую империю периода упадка. Вот где духовность-то была, вот где вкусно если и сладко спали! А потом… потом все испортилось.