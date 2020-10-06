Филолог Андрей Десницкий: ностальгия по призраку СССР. Было давно и, по счастью, прошло!

Водка или дешевый портвейн, «вражеские голоса» в приемнике через искусственные помехи – единственные способы спрятаться от беспросветной действительности. Нет, не хочу туда!

Но, но, но… мы строили коммунизм! К концу брежневского периода уже никто не верил в это, даже те, кто вещали с высоких трибун. Но все-таки цель была, и цель была высокой. «Вы же советский человек!» — можно было сказать любому в ответ на недостойное поведение.

А потом внезапно объявили рынок и демократию западного образца. Оказалось, что советские люди знакомы с ними в основном по карикатурам из журнала «Крокодил». И когда советские люди построили вместо коммунизма рынок и демократию, оказалось, что строили по тем самым крокодильим рецептам: с массовой нищетой и всевластием богатеев. Ух ты, сказали себе советские люди, а коммунисты, оказывается, нам не врали!

А потом – услужливая память стерла из прошлого все повседневное и постылое, оставив праздники и восторги. И многим стало казаться, что СССР и был не унижением, а торжеством. 1

Очень захотелось туда вернуться из нынешних времен, в которых нет ни идеологии, ни цели, ни сколь-нибудь внятного объяснения: почему страдает простой человек?

Раньше ему говорили: ты страдаешь, потому что недавно была война, и страдаешь ради того, чтобы твои внуки жили при коммунизме. А теперь говорят: ты страдаешь, потому что всегда все страдали и будут страдать, такова твоя судьба, везде в мире так и даже еще хуже. И простой человек не хочет в это верить, ему кажется, что его обманули. И он наивно полагает: в тот самый момент, когда «отменили» СССР.

Помимо еды, крова над головой и отдыха, любой человек нуждается в самоуважении. Раньше оно было несколько наивным: «зато мы делаем ракеты и покорили Енисей». Но то была правда: и про ракеты, и про Енисей, и даже про балет. Сегодня говорят: «зато остальные еще хуже». А это уже и на правду не тянет, и никак не возвышает человека.

Какую же тоску наводят все эти бесконечные «советские чебуречные», все эти «мороженые по 48 копеек», все эти имитации того, что было давно и, по счастью, прошло. 1

Напоминают немецкий фильм «Гуд бай Ленин» про женщину, впавшую в кому накануне свержения коммунистов в ГДР. Когда она очнулась в собственной квартире, кругом уже была сплошная ФРГ и буйство капитализма, но ее сын, чтобы не травмировать больную, устроил в их квартирке маленький заповедник ГДР. И даже продукты специально отыскивал тех самых, социалистических марок, что было все труднее сделать с каждым днем.

Но невозможно куда-либо прийти, если идти спиной вперед, озираясь только на прошлое. Будешь постоянно натыкаться на препятствия и падать в ямы.

И сейчас я заговорил об этом ровно потому, что вижу одну такую яму у нас на пути. Никто пока не знает, чем завершится нынешнее противостояние в Белоруссии. Но я ясно вижу, что для многих моих сограждан эта страна – просто такой заповедник, осколок СССР, который бы они хотели сохранить в прежнем виде, просто чтобы ностальгию свою потешить.

Во-первых, это совсем не так, отличий много, и я сейчас даже не буду их перечислять. Важнее другое. Я боюсь, что самый верный способ оттолкнуть белорусов – это дать им понять, что им в вашей картине мира отведена роль советских фарфоровых слоников на бабушкином комоде, бессмысленного атрибута из собственного детства.