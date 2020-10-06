Узнай, с кем? Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс обручился

Певец сообщил радостную новость и даже показал обручальное кольцо на своей странице в Instagram. Примечательно, что он и его возлюбленный Джордан Гарфилд начали встречаться в начале 2020 года.

В сторис Дункан Лоуренс опубликовал фото с кольцом и признанием в любви бойфренду. Тот в свою очередь запостил их совместное фото и сообщил, что сделал певцу предложение.

ФОТО: Instagram

«Я сделал предложение Дункану Лоуренсу и он ответил »да«. Я в жизни не был таким счастливым... Я женюсь на своем лучшем друге», – написал Гарфилд в Instastories.

Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд начали встречаться в 2020 году. 26-летний победитель «Евровидения» подтвердил свой роман в мае.

Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд ФОТО: Instagram