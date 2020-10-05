КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Обрушение таллиннского магазина «Марья» с погибшими и ранеными: виновато лишь советское прошлое

Днем 12 февраля 1994 года в Таллинне произошла трагедия – обрушилась крыша торгового зала магазина «Марья» по адресу Мустамяэ-теэ, 45.

Шесть (по некоторым данным пять) человек погибли, 13 получили ранения. Позже несколько раненых также скончались в больнице.

В тот февральский день в магазине Marja, расположенном в столичном районе Кристийне, было больше посетителей нежели обычно. Было это связано с тем, что вечером этого дня проходило открытие зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере (Норвегия), и большинство горожан хотели успеть сделать покупки утром.

Магазин «Марья» на Мустамяэ-теэ. Обрушение. Таллинн, 12.02.1994 ФОТО: Toomas Volmer/PM/Scanpix Baltics

После обеда, в 15:15, когда людей в магазине уже стало поменьше, кассир Лейда Лаан внезапно услышала грохот в районе мясного прилавка. По ее рассказам, все вокруг затрещало и задрожало, начал падать подвесной потолок, а затем начали рушиться и бетонные панели. Первой ее мыслью было, что кто-то взорвал бомбу в магазине.

К счастью, работница не растерялась, закрыла кассу и бросилась на улицу к таксофону. Задыхаясь, она набрала номер и прокричала в трубу: «Немедленно отправляйте все машины скорой и спасателей к магазину Марья! Здесь произошла ужасная трагедия!» Через считаные минуты под вой сирен на местоуже прибыла практически половина всех оперативных машин города: 11 машин скорой помощи, 2 реанимобиля, спасательная служба и полиция.

У спасателей не было необходимой техники

Герт Тедер (ныне руководитель спасательной команды Лиллекюла), принимавший тогда участие в спасательных работах, вспоминает, что в те годы у команды не было ни навыков, ни снаряжения для проведения работ на местах обрушений. Тогда в первую очередь пытались выяснить, сколько людей находится под завалами, сколько раненых, затем начинали извлекать пострадавших из-под панелей. «В тоже время мы боялись, что панель рухнет нам на голову. Закрепить ее было нечем, у нас были лишь ломы, топоры и лопаты. Самым современным инструментом у нас была моторная пила», – отмечает Тедер.

Магазин «Марья» на Мустамяэ-теэ. Обрушение. Таллинн, 12.02.1994 ФОТО: Toomas Volmer/PM/Scanpix Baltics

Спасением пострадавших занимались до позднего вечера. Спасателям и медикам не хватало техники для такой операции. Бревнами укрепили еще не рухнувшую часть потолка, а у Спецавтобазы (Eriautobaas) попросили грузоподъемный кран, с помощью которого пробовали поднять рухнувшие стеновые и потолочные панели. Так как стрела крана Спецавтобазы оказалась слишком короткой, подходящий для этой работы кран пришлось заказать у частной фирмы. Спасательная операция завершилась 13 февраля в 2 часа ночи, когда все обрушившиеся панели были подняты.

Магазин «Марья» на Мустамяэ-теэ. Обрушение. Таллинн, 12.02.1994 ФОТО: Harald Leppikson / Eesti Filmiarhiiv

Среди погибших оказалась молодая пара – жених и невеста, и родители трехлетнего мальчика, который остался жив благодаря тому, что оказался в свободном пространстве между рухнувшими панелями.

Магазин «Марья» на Мустамяэ-теэ. Обрушение. Таллинн, 12.02.1994 ФОТО: Harald Leppikson / Eesti Filmiarhiiv

Во всем виновато советское прошлое

Префект полиции Ральф Пало подтвердил, что случившиеся не было взрывом. Расследование выявило серьезный дефект конструкции. По словам председателя специального комитета, заместителя канцлера министерства окружающей среды Урмо Кала, обрушение кровли со стороны улицы Кульднока произошло из-за разрушения опоры сборной железобетонной балки. Это произошло из-за дефектов поперечной арматуры в торцевой области балки. Еще перед бетонированием, во время строительства здания, в рамках надзора был проведен осмотр балки и вынесено предписание об установке в нее дополнительной арматуры. Как оказалось, строители данное требование не выполнили и спустя семнадцать лет произошло обрушение в результате усталости балки.

Магазин «Марья» на Мустамяэ-теэ. Обрушение. Таллинн, 12.02.1994 ФОТО: Harald Leppikson / Eesti Filmiarhiiv

Несмотря на то, что правительственная комиссия выяснила, что несчастье было вызвано нарушением строительных инструкций, Центральное следственное бюро (теперь – Центральная криминальная полиция) в марте 1995 года прекратило уголовное дело в связи с истечением срока давности деяния, ставшего причиной несчастного случая.

Магазин «Марья» на Мустамяэ-теэ. Обрушение. Таллинн, 12.02.1994 ФОТО: Toomas Volmer/PM/Scanpix Baltics

В 1994 году генеральный директор Спасательного департамента Гарри Хайн заявил, что у них нет необходимого спасательного оборудования для ликвидации таких аварий. После трагедии в магазине Марья правительство озаботились закупкой оборудования и обучением спасателей на случай обвалов. На сегодняшний день эстонские спасатели хорошо подготовлены к операциям при обрушениях.

​Магазин «Марья», вид снаружи, 1977 год ФОТО: Viktor Rudko / Eesti Filmiarhiiv

Премьер-министр Март Лаар выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, трагедия магазина Marja показала, что тикает бомба замедленного действия, опять и снова напоминает нам о советских временах.

​Магазин «Марья», вид изнутри, 1977 год ФОТО: Viktor Rudko / Eesti Filmiarhiiv

Магазин был спроектирован Eesti Projekt, построен 3-м Строительным управлением треста «Таллинстрой», строительство завершено в августе 1977 года. Здание было одноэтажным. На момент происшествия оно принадлежало городу. В Эстонии больше нет зданий с такой несущей конструкцией.

Новый магазин на месте трагедии

Весной 1994 года архитекторы Вольдемар Херкель и Калле Раннула совместно с архитектурным бюро Harmin приступили к проектированию нового здания магазина. Строительство нового здания началось осенью 1994 года. Оно стало двухэтажным: на первом этаже разместился продуктовый магазин, на втором этаже стали продавать промышленные товары.

9 февраля 1995 года строители повесили на строящееся здание венок. Заместитель председателя правления AS Marja Эва Ныулик сказала тогда, что это было сделано не в память о погибших год назад людях, а с целью исполнения обычного ритуала установки стропил.

Конструкции первого этажа нового здания выполнены из бетона, стены из бетонных блоков, второй этаж стоит на металлическом каркасе. По просьбе покупателей магазин был спроектирован частично без перекрытия так, чтобы свет, падающий из окна на крыше, освещал то место, где разрушилась вызвавшая катастрофу опора. Новый магазин был открыт 30 июня 1995 года.

Деревья, посаженные родственниками погибших возле магазина, были вырублены, но каждый год 12 февраля на их месте зажигают свечи.

Собственники магазина Marja с 1 июля 2004 года сдают его в аренду торговой сети Comarket.

Другая точка зрения на причины трагедии В эстонской газете Post, вышедшей 17 февраля 1994 года, то есть через пять дней после трагедии, была сформулирована другая причина произошедшего несчастья: «Причиной обрушения крыши магазина Marja было не халтурное строительство советского времени, а деятельность акционерного общества, арендовавшего магазин: при расширении торгового зала были убраны несколько потолочных опор! Обрушение потолка магазина – это не последствие социализма, а только рыночной экономики! Согласно проекту, а также при осмотре разрушенного торгового зала хорошо видно место расположения прежних опор. Однако Март Лаар сказал во вторник, что случившееся опять и снова напоминает нам о советских временах. Представитель строительной фирмы Võru Külaehituskoondis Яак Каролин сказал газете Post, что магазины АВС-типа строились по-советски с избыточным запасом прочности. Когда арендаторы магазина Marja, выделяя место для размещения очереди покупателей к прилавку, убрали опоры, их лично предостерег руководитель Лиллекюлаского стройуправления. Руководитель Строительного департамента города Таллина господин Калло (Kalev Kallo) во вчерашней газете Õhtuleht сказал правду: не имеет смысла обвинять строителей». Post: rahva tõeline hääl, 17 veebruar 1994 ФОТО: digar.ee