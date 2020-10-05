Госканалы Беларуси стали называть страны, не признавшие Лукашенко, «бывшими»

После президентских выборов в Беларуси многие страны отказались признавать Лукашенко законным президентом. К примеру, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что в официальном общении с Александром Лукашенко его будут называть лишь по имени и фамилии, без указания должности, передает RUS TVNET.
На это отреагировали белорусские государственные телеканалы. 3 октября в новостях на каналах СТВ и «Беларусь 1» Украину подписали - «Бывшая УССР». Литва стала называться «Бывшая Советская Литовская республика», а Польша - «Бывшая Польская Народная республика».
«Бывшая УССР»: На ГосТВ соседние страны обозначили бывшими советскими названиями https://t.co/y6eEIgniy0— Белновости (@BelnovostiBy) October 3, 2020
Стоит сказать, что этот подход не оценили ни пользователи интернета, ни российский ведущий Владимир Соловьев.
БЫВШАЯ УССР— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 3, 2020
А вот и своеобразная реакция на непризнание Лукашенко президентом подоспела.
ГосТВ Беларуси начало подписывать Украину как «бывшая УССР»
Украина 24/7 pic.twitter.com/uBvbAhlYNC
Вот лишь некоторые мнения:
З ств усё норм там? pic.twitter.com/vXKYLQm352— Jahor Tubielievič (@bawola_glowa) October 3, 2020
Наркотики у них пока не закончились pic.twitter.com/AGxaJvQYcJ— Чай з варэннем (@belteanews) October 3, 2020
Я не понимаю, что обидного, когда в Беларуси Украину начали называть «бывшая УССР». Лукашенко и Путин перестали нас считать братьями, мы теперь для них бывшие братья, как прибалты и поляки. По-мне, это просто прекрасно.— Игнат (@Mrignats) October 4, 2020
По нашему телевидению Польша стала бывшей Польской народной республикой.— Gypsynkov (@gypsynkov) October 3, 2020
Литва стала бывшей Советской республикой Литва.
Всё это вполне укладывается в то, что один президент стал бывшим народным президентом.
Напомним, что Латвия также не считает, что состоявшаяся в среду, 23 сентября, церемония инаугурации узаконивает и уполномочивает бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко занимать пост президента на шестой срок.
Министерство иностранных дел подтверждает свою позицию, согласно которой президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.
Латвия не признает результаты этих выборов. Латвия не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
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