Пн, 5.10.2020
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Госканалы Беларуси стали называть страны, не признавшие Лукашенко, «бывшими»

ФОТО: скриншот видео

После президентских выборов в Беларуси многие страны отказались признавать Лукашенко законным президентом. К примеру, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что в официальном общении с Александром Лукашенко его будут называть лишь по имени и фамилии, без указания должности, передает RUS TVNET.

На это отреагировали белорусские государственные телеканалы. 3 октября в новостях на каналах СТВ и «Беларусь 1» Украину подписали  - «Бывшая УССР». Литва стала называться «Бывшая Советская Литовская республика», а Польша - «Бывшая Польская Народная республика».

Стоит сказать, что этот подход не оценили ни пользователи интернета, ни российский ведущий Владимир Соловьев. 

Вот лишь некоторые мнения: 

Напомним, что Латвия также не считает, что состоявшаяся в среду, 23 сентября, церемония инаугурации узаконивает и уполномочивает бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко занимать пост президента на шестой срок. 

Министерство иностранных дел подтверждает свою позицию, согласно которой президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.

Латвия не признает результаты этих выборов. Латвия не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. 

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