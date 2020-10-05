Лена Катина – жизнь после «Тату», развод и триумф на «Маске»

«В один из дней в начале 2009 года я попросил Лену и Юлю прийти в офис. Я официально сообщил девочкам, что моя деятельность в t.A.T.u. закончена, что больше не хочу иметь с Юлей никаких профессиональных связей, и предложил Лене работать над ее сольным проектом, она согласилась. Все было сделано глаза в глаза, без всяких интриг и сепаратных переговоров. Вот так закрылось t.A.T.u. и стартовал проект Лены Катиной», — рассказывал Борис.

Нельзя сказать, что Катина была в восторге от перехода к сольному творчеству. Первое время девушка страдала от депрессии, потеряла всякий интерес к жизни. Мама артистки забила тревогу, и тогда Лена обратилась за помощью к психологу. По иронии судьбы, она и сама окончила психологический факультет, так что в шутку называла себя сапожником без сапог.

«Самое главное, что Борис Ренский предложил мне делать сольную карьеру и увез в Америку, в Лос-Анджелес. Работа меня вытащила. Я ему безумно за это благодарна», — подчеркивала Лена.

Певицы объединились вновь для выступления на Олимпиаде в 2014-м, однако после этого их общение закончилось на весьма неприятной ноте. В видеообращении к поклонникам Лена призналась, что Юля публично оскорбила ее, а также поставила ультиматум: требовала подчиниться ее команде во всех вопросах, касавшихся творчества t.A.T.u., в противном случае — обещала найти другую рыжую девочку на замену.

Выступление на Олимпиаде в 2014 году ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

«В мой адрес прозвучали угрозы, что Юля, пользуясь своими тесными связями, закроет мой сольный проект на территории России. В этом случае я считаю наше дальнейшее сотрудничество невозможным, — откровенничала Катина. — Так же, как и общение. Мне очень жаль, что надежда многих поклонников на воссоединение группы не оправдалась. Но я рассчитываю на ваше понимание и хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы рядом, любите и поддерживаете меня всегда».

Сольно Лена выступала в американских клубах, давала благотворительные концерты, записывала новые песни на английском, испанском и русском. О масштабах успеха «Тату» речи не шло, но артистка явно двигалась в верном направлении, раз ее треки по-прежнему лидировали в чартах. Отдельного внимания заслуживает участие Катиной в популярном шоу «Маска» на НТВ: ее Паук был на высоте.

«Безусловно, интерес к моей персоне возрос, но я участвовала в «Маске», потому что мне как артистке было очень интересно испытать себя в чем-то новом. Я в принципе не люблю конкурсы, но здесь не смогла отказаться, так как меня зацепила концепция проекта. Уж очень хотелось спеть любимые композиции других артистов. Да и проверить, насколько мой голос узнаваем, тоже было любопытно», — признавалась звезда.

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