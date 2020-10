Лена Катина – жизнь после «Тату», развод и триумф на «Маске»

В 2001-м группа выпустила диск «200 по встречной» и представила зрителям новые клипы «Нас не догонят» и «30 минут». Настало время гастролей по России, Прибалтике, Германии и Болгарии. Шаповалов все больше осознавал, что его воспитанницы должны выйти на международный уровень. Солистки усердно учили английский и перезаписывали русскоязычные треки, — I’ve Lost My Mind, Not Gonna Get Us —да и название группы слегка видоизменилось, превратившись в t.A.T.u.