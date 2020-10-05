Лена Катина – жизнь после «Тату», развод и триумф на «Маске»

Артистке повезло покорить мир вместе с Юлей Волковой, но и после распада «Тату» она не бросила творчество. Несколько лет Лена Катина работала в США, однако в итоге вернулась на родину, пишет Starhit.ru.
4 октября Лене Катиной исполнилось 36, но ее имя до сих пор ассоциируется у меломанов с группой «Тату». Это неудивительно, ведь в начале нулевых продажи альбомов дуэта били все рекорды, а после выступления на «Евровидении» в мире почти не осталось людей, которые бы не слышали о юных девушках из России. Эпатаж, скандал и провокация стали для исполнительниц главными слагаемыми успеха.
В 2009-м все рухнуло: менеджеры группы объявили о ее распаде. По сей день поклонники спорят, почему сотрудничество Юли Волковой и Лены Катиной подошло к финалу. Виноваты продюсеры, существовал конфликт между солистками, или же просто представления певиц о творчестве перестали совпадать?
Пережив депрессию, связанную с окончанием многолетней работы в проекте, Лена занялась сольным творчеством. Параллельно певица строила личную жизнь, и в 2013-м вышла замуж за словенского музыканта. Почему же казавшийся счастливым брак артистки распался спустя шесть лет?
От «непоседы» до «татушки»
У Лены было немало талантливых родственников: бабушка-художница, папа — автор песен группы «Дюна» и Марины Хлебниковой, а мама — пианистка. Девочка росла активным ребенком, так что ее отдали сразу в несколько спортивных секций. В восемь Катина заинтересовалась музыкой и начала играть на фортепиано, затем занялась вокалом и три года пела в ансамбле «Авеню».
Очередным шагом к карьере артистки стало вступление в ВИА «Непоседы». Здесь юная певица столкнулась с дедовщиной: новеньких не замечали, другие дети даже не здоровались с ними без всяких объяснений. Правда, как только в коллектив приходил кто-то еще, проблема исчезала.
«Ты сразу становилась "старенькой", все переключались на следующего. Меня сменила Настя Задорожная. А вот лидерами у нас были Сережа Лазарев и Юля Малиновская. С Настей мы переписываемся, общаемся на тусовках. С Лазаревым и Владом Топаловым тоже частенько пересекаемся в работе и всегда с удовольствием болтаем», — делилась Катина.
В 14 Лена покинула «Непосед», а меньше чем через год попала в коллектив, сделавший ее мировой знаменитостью. Продюсер Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский искали вокалистку в новый музыкальный проект и из всех претенденток выбрали Катину. Она записала треки «Зачем я» и «Югославия», затем было решено найти вторую солистку, и с приходом Юли Волковой родилась группа «Тату».
Две девочки в коротких юбках сумели завоевать мир благодаря скандальной концепции о любви друг к другу и провокационным текстам песен: сингл «Я сошла с ума» занял верхние строчки в российских чартах, а затем был переведен на английский и зазвучал на радиостанциях Европы. Успех давался нелегко: Лене пришлось сесть на строгую диету, а для съемок клипа и вовсе перестать есть. Из-за постоянного чувства голода певица находилась в предобморочном состоянии, но добилась цели, сбросив 10 килограммов за два месяца. Конечно, никто не предупреждал девушку, что так худеть вредно, к тому же ей безумно хотелось сняться в ролике.
В 2001-м группа выпустила диск «200 по встречной» и представила зрителям новые клипы «Нас не догонят» и «30 минут». Настало время гастролей по России, Прибалтике, Германии и Болгарии. Шаповалов все больше осознавал, что его воспитанницы должны выйти на международный уровень. Солистки усердно учили английский и перезаписывали русскоязычные треки, — I’ve Lost My Mind, Not Gonna Get Us —да и название группы слегка видоизменилось, превратившись в t.A.T.u.
План продюсера увенчался успехом: коллектив выступил на MTV Europe Music Awards, попал на популярное американское шоу NBC Tonight. На пике славы дуэт отправился на «Евровидение», где занял третье место с песней «Не верь, не бойся, не проси». Безусловно, 2003-й стал годом триумфа t.A.T.u.: их песни взлетели на первые строчки мировых хит-парадов, в Японии продажи альбома достигли 1,8 миллионов экземпляров, побив рекорд Майкла Джексона и Мадонны (видимо, повлияли клетчатые юбки в стиле аниме).
«Один раз я слегла с нервным срывом, и пришлось отменять концерт в Анадыри. Это был пик популярности «Тату», у нас было по 30 концертов в месяц, — вспоминала Катина. — Этот график выбил почву из-под ног, было трудно прийти в себя».
А вот следующий год оказался откровенно сложным. Во-первых, во время съемок шоу «Тату» в «Поднебесной», где должны были показать, как девушки работают над новым альбомом, вокалистки разругались с Иваном Шаповаловым и решили продолжить карьеру без его помощи. По оценкам экспертов, без участия продюсера дела группы шли гораздо хуже. Во-вторых, Юля Волкова забеременела, так что деятельность коллектива пришлось поставить на паузу. В итоге певицы выпустили еще несколько совместных пластинок, а затем объявили о распаде дуэта.
Тяжелый разрыв
Конечно, массу людей волновал вопрос, почему успешный дуэт раскололся. Соучредитель группы Борис Ренский коротко объявил, что каждая вокалистка займется сольной карьерой, причем Лена Катина сделает это при поддержке менеджмента t.A.T.u., а вот Юля продолжит путь совершенно самостоятельно. Инсайдеры утверждали, что причины перемен не связаны ни с творческим, ни с коммерческим аспектами. Только спустя три года Ренский, ставший исполнительным продюсером проекта Lena Katina, приоткрыл завесу тайны.
Выяснилось, что за последние полтора года существования t.A.T.u. Борис устал от колебаний настроения Волковой: из-за внезапно появившегося страха полетов она отменила концерт в Америке, и менеджерам пришлось выплачивать огромную неустойку. Спустя несколько дней Юля, по словам Ренского, как ни в чем не бывало, отправилась на отдых в жаркие страны. Похожая ситуация повторилась в новогодние праздники, и терпение продюсера лопнуло.
«В один из дней в начале 2009 года я попросил Лену и Юлю прийти в офис. Я официально сообщил девочкам, что моя деятельность в t.A.T.u. закончена, что больше не хочу иметь с Юлей никаких профессиональных связей, и предложил Лене работать над ее сольным проектом, она согласилась. Все было сделано глаза в глаза, без всяких интриг и сепаратных переговоров. Вот так закрылось t.A.T.u. и стартовал проект Лены Катиной», — рассказывал Борис.
Нельзя сказать, что Катина была в восторге от перехода к сольному творчеству. Первое время девушка страдала от депрессии, потеряла всякий интерес к жизни. Мама артистки забила тревогу, и тогда Лена обратилась за помощью к психологу. По иронии судьбы, она и сама окончила психологический факультет, так что в шутку называла себя сапожником без сапог.
«Самое главное, что Борис Ренский предложил мне делать сольную карьеру и увез в Америку, в Лос-Анджелес. Работа меня вытащила. Я ему безумно за это благодарна», — подчеркивала Лена.
Певицы объединились вновь для выступления на Олимпиаде в 2014-м, однако после этого их общение закончилось на весьма неприятной ноте. В видеообращении к поклонникам Лена призналась, что Юля публично оскорбила ее, а также поставила ультиматум: требовала подчиниться ее команде во всех вопросах, касавшихся творчества t.A.T.u., в противном случае — обещала найти другую рыжую девочку на замену.
«В мой адрес прозвучали угрозы, что Юля, пользуясь своими тесными связями, закроет мой сольный проект на территории России. В этом случае я считаю наше дальнейшее сотрудничество невозможным, — откровенничала Катина. — Так же, как и общение. Мне очень жаль, что надежда многих поклонников на воссоединение группы не оправдалась. Но я рассчитываю на ваше понимание и хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы рядом, любите и поддерживаете меня всегда».
Сольно Лена выступала в американских клубах, давала благотворительные концерты, записывала новые песни на английском, испанском и русском. О масштабах успеха «Тату» речи не шло, но артистка явно двигалась в верном направлении, раз ее треки по-прежнему лидировали в чартах. Отдельного внимания заслуживает участие Катиной в популярном шоу «Маска» на НТВ: ее Паук был на высоте.
«Безусловно, интерес к моей персоне возрос, но я участвовала в «Маске», потому что мне как артистке было очень интересно испытать себя в чем-то новом. Я в принципе не люблю конкурсы, но здесь не смогла отказаться, так как меня зацепила концепция проекта. Уж очень хотелось спеть любимые композиции других артистов. Да и проверить, насколько мой голос узнаваем, тоже было любопытно», — признавалась звезда.
Личная жизнь
Лена отмечала, что изначально выбирала не мужа, а отца для будущего ребенка: сама она в детстве редко видела папу, пропадавшего на гастролях. Однако в любви Катиной не везло, каждые отношения рушились через два года. Один бойфренд оказался эгоистом и не воспринимал работу артистки всерьез. Другой наоборот был чрезмерно заботливым, варил борщи, создавал в доме уют — певице не хватало крепкого мужского плеча. Третий — тиран, четвертый — хороший парень, но снова не тот…
Только с седьмой попытки Лена сумела найти подходящего избранника. С командой инструменталистов она записывала альбом в Лос-Анджелесе, а рокер Сашо Кузманович оказался другом музыкантов. Выяснилось, что Катина уже знакомилась со словенским коллегой девять лет назад, однако забыла об этом факте, так как не отличалась хорошей памятью на лица.
Однажды музыканты все вместе выпивали в баре. Вечер закончился для певицы неожиданно: она проснулась в постели Сашо. Явившись в студию в той же одежде, что и за день до этого, исполнительница подверглась осуждению коллег: за Кузмановичем закрепилась репутация бабника, он менял женщин чуть ли не каждую ночь. Впрочем, любовники сразу договорились, что серьезных отношений строить не намерены.
«Стоило впервые в жизни по этому поводу расслабиться, и все сложилось само собой. Хотя и пошло шиворот-навыворот: сначала первая ночь, потом первое свидание. А уже через месяц мы начали жить вместе. Музыканты прозвали нас «самый неожиданный союз во Вселенной», — делилась Лена.
Кузманович был старше на девять лет, влюбленные общались на смеси английского и русского, но разницы менталитетов не ощущали. В 2013-м во время романтического ужина на берегу океана в Малибу Сашо сделал пассии предложение, и новость о скорой свадьбе экс-«татушки» облетела весь мир. Торжество пара отпраздновала дважды: в России и в Словении.
В мае 2015-го у супругов родился сын Александр. К слову, мальчик появился на свет в России: несмотря на советы остаться в клинике США, певица твердо решила вернуться на родину. Исполнительница казалась воодушевленной: рассказывала о новых песнях, гастролях и планах позднее подарить мужу еще одного малыша.
Влюбленные много путешествовали, вместе воспитывали наследника, выходили в свет, так что поводов заподозрить их в разладе не возникало. Однако в августе прошлого года пара неожиданно подала на развод. «Решение разойтись ребята приняли не за один день, — поясняли в окружении супругов. — Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению».
Слово Катина сдержала: после развода Сашо уехал в Словению, но продолжил регулярно общаться с сыном и бывшей супругой. По мнению певицы, экс-супруги обязаны оставаться друзьями ради ребенка и общего прошлого. Разумеется, привлекательная и талантливая артистка не ставит крест на личной жизни после окончания любовной истории.
«Считаю себя счастливым человеком, — резюмировала Лена. — До полного счастья в данный момент мне не хватает выпуска англоязычного альбома и ремонта в квартире, который я планирую на следующий год. Конечно, хотелось бы встретить спутника жизни и родить еще одного ребенка, но это уже как Бог даст. Остальное я могу сама».