В Бельгии вице-премьером впервые стала трансгендерная женщина

Должность заместителя премьер-министра в составе нового бельгийского правительства получила трансгендерная женщина Петра Де Суттер. Это событие осталось незамеченным в бельгийских СМИ, хотя новый состав кабмина был сформирован еще на прошлой неделе.

Де Суттер — бывший депутат Европарламента — выступала кандидатом от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.

В своем Twitter Де Суттер написала, что гордится тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС гендерная принадлежность не определяет человека как личность и не является проблемой. Политик надеется, что ее назначение станет поводом для дискуссий в странах, где дело по-прежнему обстоит иначе.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6 — Petra De Sutter (@pdsutter) October 4, 2020

Ранее Де Суттер — гинеколог по специальности — возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. На протяжении всей своей политической карьеры она не скрывала, что является трансгендерной личностью, более того, была активной участницей движения ЛГБТК+. При этом она постоянно отмечала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.

​Петра Де Суттер ФОТО: Dirk Waem/ZUMAPRESS.com